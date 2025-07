Spiagge troppo affollate, vento forte, mare agitato: da oggi cambia tutto | Con la nuova app addio brutte sorprese

La tecnologia in soccorso di tutti coloro che desiderano vivere il mare in tranquillità: è nata l’app che ti dice dove fare il bagno.

Chi è nato vicino al mare ha imparato, fin dall’infanzia, a conoscere i venti o a riconoscere le correnti, anche solo semplicemente ascoltando i pareri di nonni e zii che discutevano di tramontana e scirocco, libeccio o ponente.

Ma chi ha sempre vissuto nell’entroterra, chi ha solitamente frequentato le zone di montagna o collina, quando organizza una vacanza sulla costa tende a muoversi senza alcuna organizzazione.

Accade spesso ai turisti, infatti, di ritrovarsi in località marine dove il mare è troppo agitato o le correnti eccessivamente forti, con il rischio di bruciare completamente una giornata di vacanza al mare.

È nata per questo motivo un’app pensata per offrire ai turisti, italiani e stranieri, la possibilità di vivere la costa senza troppo stress imparando a scegliere il posto giusto dove fare il bagno ancor prima di partire da casa.

Come scegliere dove andare al mare

Ancora una volta la tecnologia dimostra di poter essere al servizio del consumatore in modo pratico, veloce ed affidabile. Quest’app, davvero innovativa, sfrutta “un algoritmo proprietario che fornisce previsioni marine localizzate e informazioni semplici e utili per ogni spiaggia”, così da garantire un’esperienza rilassante e smart a tutti i turisti.

L’app Punto Mare è nata dall’idea di Marco Greco, Camilla Blasi ed Emiliano Carluccio, che l’hanno lanciata per la prima volta sul mercato nel 2023. Scaricabile sia su iOs che Android, permette di conoscere le condizioni del mare in tempo reale, ma anche possibili luoghi nascosti o ristoranti dove fermarsi per il pranzo o la cena con rispettive indicazioni su come raggiungerli.

La tecnologia al servizio dei turisti

Intervistato dal Style Magazine, il CEO di Punto Mare, Marco Greco, ha spiegato: “L’app che abbiamo realizzato è lontana dalle solite previsioni meteo generiche: si basa infatti su un algoritmo proprietario che fornisce previsioni marine localizzate e informazioni semplici e utili per ogni spiaggia. È pensata per coloro che desiderano vivere il mare senza stress anche senza conoscere il luogo, il vento o le correnti. Il nostro obiettivo è far diventare Punto Mare uno strumento per turisti italiani e internazionali in cerca di esperienze rilassanti, consigli pratici e dati affidabili”.

Nel 2023, anno del suo lancio, l’app ha registrato 11.000 download e da allora ha continuato a crescere. A distanza di due anni, ha ampliato i suoi servizi e conquistato tutta la penisola, con migliaia di utenti attivi. E, proprio questi ultimi hanno la possibilità di inviare segnalazioni sulla presenza di alghe o di meduse in spiaggia, così di aiutare gli altri turisti a prendere decisioni più consapevoli.