Starlink, come collegarsi al primo servizio internet gratuito: istruzioni per l’uso

Servizio di internet satellitare a banda larga sviluppato da SpaceX, Starlin consente l’accesso a internet ad alta velocità e bassa latenza.

Starlink è la soluzione innovativa per portare la connettività internet ad alta velocità e bassa latenza in tutto il mondo, anche dove prima non era possibile e nelle zone più remote.

Sviluppato da SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, si basa su una costellazione di migliaia di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa con lo scopo di fornire la connettività internet in tutto il mondo.

L’obiettivo è di superare i limiti delle connessioni internet via satellite tradizionali, offrendo velocità paragonabili alla fibra ottica e riducendo la latenza per attività come lo streaming, i giochi online e le videochiamate.

Collegarsi a Starlink è semplice: di seguito indichiamo tutte le operazioni da fare, passo dopo passo, per poter abilitare il proprio smartphone alla connessione gratuita.

Come attivare internet Starlink

Innanzitutto, è fondamentale verificare che il proprio cellulare sia presente nell’elenco ufficiale dei dispositivi compatibili con Starlink. Non tutti, infatti, supportano questa tecnologia di emergenza. Per attivare correttamente la connessione internet gratuita Starlink, inoltre, è necessario aggiornare il sistema operativo dello smartphone: in questo modo, il dispositivo riconosce automaticamente la connessione Starlink non appena sarà disponibile.

Una volta che il dispositivo è aggiornato e compatibile, è necessario abilitare la connessione automatica alle reti di emergenza. Per farlo, si va al menu delle impostazioni del telefono e si cerca l’opzione “Connessioni” o “Reti mobili”, quindi si attiva l’opzione “Connessione automatica per emergenze satellitari”. In questo modo, ogni volta che ci si trova al di fuori della copertura tradizionale, il cellulare attiverà automaticamente la connessione Internet gratuita di Starlink.

Starlink, quanto costa e come funziona

Attualmente, il servizio gratuito di Starlink è limitato alla messaggistica e alle comunicazioni di emergenza. Navigazione, download o streaming illimitati non sono ancora disponibili gratuitamente. Dunque, l’attivazione della connessione internet gratuita di Starlink consente solo comunicazioni essenziali, come messaggi di testo e SOS e non prevede il supporto per chiamate regolari o navigazione internet illimitata.

Tuttavia, SpaceX ha già annunciato l’intenzione di ampliare questa offerta in futuro, inclusa la possibilità di pacchetti a pagamento che offrono dati mobili per la navigazione e le chiamate vocali.