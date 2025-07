Concorsi INPS: al via il bando per 403 posti a tempo indeterminato in tutta Italia | Selezioni durissime, ecco le novità

A breve INPS dovrebbe emettere il bando di concorso per l’assunzione di 403 ispettori di vigilanza: cosa c’è da sapere per candidarsi.

Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 è una strategia italiana per contrastare il lavoro irregolare, adottata nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Questo progetto mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto del lavoro nero, coinvolgendo diversi attori istituzionali e sociali, e prevede azioni mirate per settori specifici e contesti territoriali.

Il concorso per ispettori di vigilanza INPS si inserisce negli obiettivi del PNRR e punta alla selezione di ruoli che non si limitino alla vigilanza repressiva, ma che abbiano come obiettivo anche la prevenzione e la promozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese.

La pubblicazione del concorso INPS dovrebbe essere ormai imminente, lo scorso 8 luglio è stato pubblicato il decreto attuativo che autorizza l’ente a svolgere una nuova selezione pubblica: vediamo cosa c’è da sapere per candidarsi.

Concorso INPS: pronti 403 nuovi posti di lavoro

Il bando per 403 posti di Ispettore di Vigilanza dell’INPS è in arrivo, con pubblicazione prevista nel prossimo futuro. Il concorso sarà rivolto a laureati e l’assunzione avverrà a tempo indeterminato, con inquadramento nell’Area dei Funzionari. Questo concorso rientra nel piano di rafforzamento dell’attività ispettiva dell’INPS, mirato a contrastare frodi e abusi e a supportare le imprese.

L’ispettore di vigilanza INPS si occupa di effettuare controlli serrati per combattere l’evasione contributiva, concentrandosi prevalentemente sui datori di lavoro che cercano di aggirare la legge. Il decreto non rende nota la distribuzione territoriale dei posti che saranno messi a concorso, ma si può ipotizzare che la selezione avrà un’ampia copertura e potrebbe prevedere posti di lavoro in tutta Italia, a esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

Come partecipare al concorso INPS

Si suppone che il concorso per 403 Ispettori di Vigilanza INPS potrebbe articolarsi in due fasi: una prova scritta, basata sulle materie di competenza per la figura professionale ricercata (Giurisprudenza, Scienze dell’Economia e Scienze Politiche), ed una prova orale, durante la quale i candidati potrebbero essere sottoposti anche ad un colloquio conoscitivo durante il quale possono confermare o meno anche le conoscenze in inglese e nelle materie informatiche.

I requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso, che potrà essere consultato sui siti web ufficiali dell’INPS e del portale inPA, dovrebbero essere quelli standard: la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di situazioni di incompatibilità con il ruolo di funzionario.