Ferrero, al via la campagna di produzione 2025: si assumono operai con urgenza nel nuovo stabilimento | Anche prima esperienza

La multinazionale italiana è pronta ad assumere nuovo personale per una delle sue sedi del Centro Italia: come candidarsi.

Ferrero è una delle più grandi aziende del settore dolciario in Italia ed Europa. Fondata nel 1946, è il terzo gruppo a livello mondiale nel mercato del chocolate confectionery.

Guidata da Giovanni Ferrero, contava nel 2023 più di 47.000 dipendenti in 55 paesi. E i numeri sono destinati a crescere poiché l’azienda intende assumere altro personale per le sedi italiane.

In occasione della campagna di produzione 2025, Ferrero ha avviato la selezione di candidati per i quali non sono richieste conoscenze specifiche o precedenti esperienza.

Questa è l’opportunità lavorativa perfetta per farsi conoscere da una grande realtà ed entrarne a far parte: ecco tutto quello che c’è da sapere per candidarsi.

Ferrero assume: come candidarsi

Per entrare a far parte della famiglia Ferrero, ci si può candidare attraverso il sito nella sezione “jobs”: qui sono indicate tutte le posizioni aperte tra cui quella che consente anche a coloro senza esperienza di poter inviare il proprio curriculum. “Per la campagna produttiva 2025 siamo alla ricerca di Operai e Operaie da inserire nel nostro stabilimento di Caprarola (VT)”, recita l’annuncio di lavoro di Ferrero, che sottolinea che si tratta di una ricerca continuativa finalizzata alla raccolta di candidature per le assunzioni stagionali che si apriranno nel corso dell’anno.

Chiunque desideri candidarsi, può farlo sfruttando il portale. Il curriculum verrà conservato nei database di Ferrero, che si riserverà la possibilità di contattare gli aspiranti operai per le ricerche future. Il personale ricercato, tuttavia, deve avere delle precise caratteristiche: deve essere flessibile, disposto a lavorare in team e su 3 turni e nei fine settimana. Sono un plus la capacità di interagire positivamente con le altre persone, la precisione e l’attenzione al dettaglio.

Quali figure ricerca Ferrero

Gli operai e le operaie ricercati da Ferrero hanno la possibilità di entrare nel cuore della produzione e di prendere parte alla creazione dei prodotti più amati. Potranno lavorare con macchinari e attrezzature unici in un’azienda che garantisce ad ogni passaggio il rispetto degli elevati standard di qualità e la piena sicurezza per i suoi dipendenti.

Il lavoro di squadra è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi aziendali comuni, contribuendo attivamente al successo dell’azienda. È per questo motivo che si ricercano persone propense a lavorare in gruppo, in grado di fare squadra e capaci di dimostrare un atteggiamento positivo e reattivo.