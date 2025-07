Divieto di Circolazione in tutta Italia: queste auto rimangono FERME a ferragosto | Salvini firma il nuovo decreto

Le novità del Codice della Strada fanno registrare le prime conseguenze: i controlli si fanno più severi e sono in molti a rischiare di restare a casa durante le vacanze.

Con l’arrivo di Ferragosto e il consueto aumento del traffico su strade e autostrade italiane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alza il livello di guardia contro la guida in stato di ebbrezza.

Un nuovo decreto firmato da Matteo Salvini introduce l’obbligo dell’Alcolock per chi ha già commesso infrazioni legate al consumo di alcol alla guida, come riportato da GeoPop.

Il dispositivo, che impedisce l’accensione del motore in presenza di alcol nel respiro del conducente, diventa condizione necessaria per tornare a circolare.

Chi è stato sorpreso con un tasso superiore a 1,5 g/l dovrà utilizzarlo per almeno tre anni, mentre per gli altri il periodo minimo è di due. Senza il dispositivo, la patente resta sospesa e scattano multe salate.

Alcolock obbligatorio sulle auto: scatta la tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza

Le nuove disposizioni si inseriscono in un impianto normativo già modificato a dicembre. L’inasprimento del Codice della Strada è evidente attraverso il regime di “tolleranza zero” applicato a chi si mette al volante dopo aver bevuto. Il provvedimento stabilisce l’installazione dell’Alcolock per chi ha superato i 0,8 g/l di tasso alcolemico e reintroduce sanzioni pesanti. Per quanto riguarda le multe si va da 158 a 638 euro, con sospensione della patente fino a sei mesi.

In caso di manomissione del dispositivo le multe raddoppiano. L’obbligo riguarda anche i mezzi destinati al trasporto di persone e merci, e prevede certificazione dell’installazione da parte di tecnici autorizzati. Ma non mancano le criticità: molte vetture, in particolare quelle più vecchie, non risultano compatibili con l’Alcolock. In Italia, secondo i dati ACI, l’età media del parco auto è di 13 anni.

I prezzi dell’Alcolock spaventano gli automobilisti italiani: mobilità a rischio

Oltre ai limiti tecnici, c’è un altro ostacolo: i costi. Il prezzo per l’installazione dell’Alcolock può variare tra 1.500 e 2.000 euro, una cifra importante soprattutto per chi guida auto datate. A questi si aggiungono le spese ricorrenti per i boccagli monouso e le verifiche tecniche obbligatorie. Nessuna copertura pubblica è prevista, il che potrebbe escludere dalla mobilità molti utenti sanzionati, proprio nei giorni più critici per il traffico.

Resta infine il nodo dell’incompatibilità elettronica, ancora non affrontato dal legislatore: il rischio concreto è quello di lasciare a piedi migliaia di automobilisti già sanzionati, senza un’alternativa immediata per tornare a circolare in sicurezza.