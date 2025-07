Le prescrivo un nuovo antidolorifico: una compressa di questo e ti ritirano la patente | Codice della strada, è passato il decreto ANTI DOLORE

Un semplice gesto quotidiano, come prendere una compressa per alleviare un fastidio, può trasformarsi in un incubo legale.

Un nuovo decreto è entrato in vigore, e il suo impatto sulle vostre abitudini potrebbe essere più profondo di quanto pensiate.

Se siete abituati a guidare, o se semplicemente non potete fare a meno dell’auto, questa notizia vi riguarda da vicino.

Non si tratta di un banale aggiornamento, ma di una svolta epocale che potrebbe mettere a rischio la vostra patente.

Siete pronti a scoprire quale farmaco è finito sotto la lente d’ingrandimento del Codice della Strada?

Un binomio pericoloso

Un nuovo allarme scatta per tutti coloro che assumono antidolorifici contenenti codeina. Il Ministero dei Trasporti, con un recente decreto, ha introdotto modifiche al Codice della Strada che prevedono il ritiro della patente per chi si trova alla guida sotto l’effetto di determinati farmaci. La codeina, pur essendo un efficace antidolorifico e antitussivo, presenta effetti collaterali significativi che possono compromettere la capacità di guidare. Una volta assunta, la codeina viene convertita a livello epatico in morfina da uno specifico enzima. La morfina è il principio attivo responsabile dell’azione terapeutica della codeina, ma è anche la causa principale di effetti indesiderati come sonnolenza e sedazione. Non tutti i pazienti metabolizzano la codeina allo stesso modo.

In alcuni, la morfina non viene prodotta o viene prodotta in quantità molto piccole, rendendo il farmaco inefficace; in altri, invece, la morfina può essere prodotta in quantità eccessive, aumentando esponenzialmente la probabilità di incorrere in effetti indesiderati. Tra questi, respirazione lenta o superficiale, confusione, sonnolenza, miosi (restringimento delle pupille), nausea o vomito, stipsi e mancanza di appetito. In presenza di questi sintomi, è fondamentale interrompere il trattamento e contattare immediatamente il medico.

Cosa spere per evitare il ritiro della patente

L’assunzione di codeina richiede particolare cautela. Nei pazienti anziani, ad esempio, può aggravare disturbi preesistenti come difficoltà di minzione o disturbi cerebrali. È inoltre indispensabile informare il medico se si soffre di asma o enfisema polmonare, poiché il farmaco può esacerbare le difficoltà respiratorie tipiche di queste patologie. In generale, prima di iniziare qualsiasi trattamento con farmaci contenenti codeina, è cruciale informare il medico del proprio stato di salute generale e di eventuali patologie pregresse.

Data la possibilità di effetti indesiderati come sonnolenza e sedazione, il nuovo decreto del Codice della Strada rende obbligatorio non guidare veicoli e non utilizzare macchinari dopo aver assunto farmaci contenenti codeina. La non osservanza di queste nuove disposizioni comporta il ritiro immediato della patente, con conseguenze significative per la mobilità e la libertà personale. È quindi fondamentale consultare il proprio medico e il farmacista per comprendere appieno i rischi e le precauzioni legate all’assunzione di questi farmaci, specialmente se si è abituali guidatori.