Allerta Intossicazioni alimentari, se mangi questo cibo in estate il ricovero è inevitabile | 1 italiano su 3 finisce in ospedale dopo averlo consumato

Estate tempo di intossicazioni alimentari: questo cibo è il principale responsabile di ricoveri in Italia, meglio non toccarlo.

L’estate è quel periodo magico dell’anno in cui il sole splende, la spiaggia chiama e la voglia di mangiare qualcosa di fresco prende il sopravvento. Ma c’è un piccolo dettaglio da non sottovalutare: non tutto quello che ci sembra fresco e invitante è realmente amico della nostra pancia.

Non si tratta solo di antipasti dimenticati troppo tempo fuori dal frigorifero o di gelati sciolti troppo a lungo. In estate, alcuni cibi diventano praticamente delle trappole invisibili, pronte a far saltare la festa con qualche ora di ospedale. O chiusi in bagno, se va bene.

In Italia, più di un terzo delle persone ha già fatto questa esperienza: un episodio di intossicazione alimentare. La colpa può essere sia a monte, tra produttori e venditori, che nella nostra stessa casa.

Per esempio: quante volte hai visto qualcuno lasciare la carne o il pesce in macchina durante la spesa, o dimenticare in frigo il vasetto di formaggio aperto da settimane? Ecco, queste sono le insidie quotidiane che possono trasformare un pranzo in un problema. E poi c’è il cibo che è proprio pericoloso. Scopriamolo.

Intossicazioni alimentari: il cibo da evitare

La verità è che alcuni cibi, se non trattati con cura, diventano i peggiori nemici dell’estate. Non parliamo solo di piatti strani o esotici, ma di alimenti che tutti abbiamo in frigorifero. Come ricorda consumerismo.it “in Italia, ogni anno si registrano circa 8.000 casi di tossinfezioni alimentari, legati principalmente a una cattiva gestione della catena del freddo”.

Per esempio, pensa al pesce fresco e ai frutti di mare. Sono buonissimi, ma anche super delicati: basta un piccolo sbalzo di temperatura e possono trasformarsi in una bomba batterica pronta a farci correre dal medico. Poi c’è la carne cruda, soprattutto il pollo, che nasconde al suo interno nemici come la Salmonella, che si moltiplicano se lasciata a temperatura sbagliata. E non dimentichiamoci dei latticini freschi, come la mozzarella o la panna: adoriamo il loro sapore, ma senza una buona refrigerazione possono diventare pericolosi più in fretta di quanto pensi.

Fai attenzione se non vuoi andare in ospedale

Insomma, secondo il sito citato, sono ben 5 i cibi a cui prestare particolare attenzione: pesce, frutti di mare, carne cruda, latticini freschi e anche frutti di bosco. Hanno bisogno di stare sempre al fresco, lontani da temperature estive che fanno crescere batteri in un lampo.

Quindi, se vuoi goderti le tue giornate di sole senza sorprese, ricorda: un po’ di attenzione nella conservazione fa tutta la differenza. Non lasciare mai questi cibi fuori dal frigorifero troppo a lungo e soprattutto, rispetta la catena del freddo dal negozio a casa tua: usa borse termiche per la spesa, per essere più tranquillo.