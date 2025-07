Confermato: Case vacanze, 1 su 2 rimossa da Airbnb perché non ha questo codice | Ti annullano la prenotazione 3 giorni prima

Boom di prenotazioni annullate: Airbnb sta cancellando tutti gli annunci non in regola, solo perché manca un codice.

Stai organizzando un weekend fuori, prenoti la tua casetta vista mare, sogni già l’aperitivo in terrazza e ti arriva una notifica: prenotazione annullata. Cos’è successo? Non è un errore tuo, né un cambio di programma dell’host. La causa è qualcosa di molto più burocratico.

In questi mesi, sta accadendo sempre più spesso. Un numero crescente di annunci viene rimosso all’improvviso dalle piattaforme di affitti brevi. Motivo? Mancanza di un codice. Un semplice codice alfanumerico.

Se ti sembra assurdo che una prenotazione salti per questo motivo, non sei il solo. Ma dietro c’è una nuova regola nazionale che sta cambiando le carte in tavola, e in fretta. E a quanto pare, molti proprietari non si sono ancora messi in regola.

Il rischio non è solo per chi affitta: anche chi prenota si ritrova senza alloggio all’ultimo minuto, magari sotto Ferragosto. Una bella seccatura. Ma andiamo con ordine.

Vacanze saltate: annunci rimossi da Airbnb

A partire dal 2025, chi affitta per brevi periodi dovrà obbligatoriamente registrarsi con un codice identificativo nazionale, una sorta di carta d’identità per ogni struttura. Serve per garantire trasparenza. Airbnb, tra i primi a recepire la norma, ha già annunciato che rimuoverà tutti gli annunci senza codice. E la scadenza è molto vicina.

A oggi però, come fa sapere extralberghiero.it, solo poco più della metà degli host si è adeguata. Il resto rischia grosso: chi non si adegua rischia di vedere sparire il proprio annuncio dalla piattaforma, perdere prenotazioni e finire sotto la lente delle autorità locali. Per aiutare chi è in difficoltà, Airbnb ha attivato vari strumenti pratici: dai messaggi nell’app a una linea di supporto per non lasciare nessuno indietro.

Se manca il codice non è in regola

Per chi affitta, non si tratta solo di burocrazia. Con le spese che continuano a salire, sempre più persone si affidano agli affitti brevi per alleggerire un po’ la pressione sul portafoglio. Ma senza CIN, addio entrate extra.

E per i viaggiatori? È il momento di fare attenzione. Se stai prenotando per le vacanze, assicurati che l’alloggio sia in regola. Meglio qualche controllo in più oggi, che trovarsi senza tetto domani. Insomma una sigla, tre lettere, e un mondo che cambia. Il CIN non è solo un codice, ma il nuovo passaporto delle case vacanza. Ignorarlo, ormai, non è più un’opzione.