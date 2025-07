Autogrill, peggio di una rapina a mano armata: nuovi rincari del 400% | Se ti svaligiano l’auto paghi meno

Quanto ti costa una sosta all’autogrill? Troppo, anche il 400% in più di un normale supermercato. Un vero salasso, i numeri sono da capogiro.

Non importa se stai partendo per le vacanze o tornando da una giornata di lavoro: prima o poi, in autostrada, ci devi passare. E lì ti attende lui, il tempio del viaggio moderno: l’Autogrill.

È il punto in cui il caffè diventa sopravvivenza, la brioche una consolazione e l’acqua un piccolo lusso. Letteralmente. Ma c’è chi, al momento del conto, inizia a guardarsi intorno sperando che qualcuno stia girando un reality show, o meglio, una candid camera, con te protagonista. Invece no: è tutto vero.

Una bottiglietta d’acqua, un panino, un gelato. Niente di che, sulla carta. Ma appena ti avvicini alla cassa, il display spara cifre che ti fanno venire voglia di bere dal lavandino del bagno. E non è solo una sensazione o un improvviso attacco di tirchieria: i numeri parlano chiaro.

Secondo un’indagine di Altroconsumo, i prezzi nelle aree di servizio italiane continuano a salire come la temperatura del motore a luglio. E in alcuni casi, quello che spendi per una colazione veloce basterebbe a farti mangiare in una trattoria vera. Non ci credi? Vediamo nel dettaglio.

Autogrill: ogni sosta un salasso

Partiamo dal “classico” mattutino, come riporta automoto.it: acqua da un litro a 3,18 euro (sì, hai letto bene), caffè a 1,46 euro, cappuccino a 1,86 e brioche a 2,01. Tutti rincari rispetto ai bar cittadini, con punte da +405% sull’acqua. A confronto, le spa vendono Evian a prezzo di costo.

E a pranzo? Ancora meglio, o peggio. Un panino qualsiasi costa in media 6,78 euro, una Coca-Cola da un litro vola a 8,12 euro (+484% rispetto al supermercato!) e un gelato confezionato arriva a 3,18 euro. Il tutto per un pasto che non sazia nemmeno il passeggero.

Rincari anche del 400%

C’è poi il capitolo snack, dove l’energy drink arriva a 15,99 euro al litro, più di certi vini al supermercato. E le patatine, nonostante un piccolo calo, restano a 18,22 euro al chilo. Quando dici che in viaggio “ti salassano”, non è solo un modo di dire.

Altroconsumo spiega che il problema non sono solo i rincari, ma anche le confezioni mini e i prezzi maxi. A differenza dei supermercati infatti in autogrill spesso le dimensioni sono ridotte, ma il prezzo è maggiore. Magari al prossimo viaggio puoi pensare di prepararti un panino a casa, sicuramente risparmierai.