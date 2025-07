Un litro di benzina gratis ogni pieno: se circoli a questa velocità consumi il minimo sindacale | Né più né meno: devi sempre vedere questo numero

Basta andare ad una certa velocità con l’auto per ottenere un litro di benzina gratis ogni pieno che fai. Il risparmio è assicurato.

C’è una cosa che, negli ultimi tempi, mette d’accordo tutti: il distributore di benzina. Non nel senso affettivo, ovviamente. Ma in quello del dolore condiviso. Ogni volta che ci si ferma a fare il pieno, il display sembra fissarti con sarcasmo: “Ti aspettavi meno, eh?”. Vana speranza.

Inutile girarci intorno: la benzina costa. E anche parecchio. Si cercano app per confrontare i prezzi, si gira col serbatoio in riserva sperando nella stazione più economica e, in casi estremi, c’è chi considera seriamente di passare al monopattino (in salita, però, non è la stessa cosa).

E allora eccolo lì il pensiero ricorrente: “Ma non ci sarà un modo per consumare meno? Qualcosa che posso fare io, senza stravolgere la mia vita?”. Ebbene certo che c’è.

Perché se è vero che i prezzi non li decidi tu, il modo in cui li consumi invece sì. Ed è qui che entra in gioco quel numero magico che tutti vediamo ma che in pochi capiscono davvero.

Benzina: un litro gratis ogni pieno

Abbiamo detto che molti cercano un modo per risparmiare sulla benzina. Come svela tio.ch, dal cuore dell’Europa arriva una teoria a metà tra il consiglio furbo e il mito urbano: il trucco del pieno “alla tedesca”. In pratica, si dice che per risparmiare benzina conviene fare il pieno al mattino presto o di sera tardi, quando le temperature sono più basse. Perché? Perché il carburante sarebbe più “denso” e quindi te ne entrerebbe di più allo stesso prezzo. Geniale, vero?

Peccato che in molti casi non funzioni. Perché la maggior parte delle pompe moderne “ha sistemi di compensazione che neutralizzano l’effetto temperatura”. Tradotto: quel “litro in più” probabilmente non arriva mai. Però lo sforzo va premiato.

Il trucco per risparmiare

Ma se vogliamo parlare di veri risparmi, continua il sito citato, c’è un metodo che funziona davvero. Non ha a che fare con l’orario, né con la pompa. Ha a che fare con la velocità. Bastano 10 km/h in meno per fare la differenza.

Il numero magico è 110. Sì, 110 km/h. È la velocità considerata più efficiente per i consumi in autostrada. Non troppo lenta da bloccare il traffico, non troppo veloce da bruciare il serbatoio. E sai la cosa bella? Ogni 100 km, puoi risparmiare anche un litro rispetto a chi viaggia a 120. Niente app, niente segreti da benzinaio, nessuna alchimia meccanica. Solo un piccolo sforzo di pazienza. E a fine mese, qualche soldo in più per un gelato.