Benzina a 1,438 euro al litro: prezzo bloccato fino all’11 agosto | Sconto vacanze in tutti gli Autogrill: prezzi come nel 2003

Benzina a 1,438€ al litro: prezzo bloccato fino all’11 agosto! Scopri come risparmiare grazie a un’incredibile sorpresa.

Per gli italiani l’odore della benzina non è solo un richiamo nostalgico ai viaggi in macchina degli anni ’90. È anche un aroma amaro, che sa di portafogli svuotati alla pompa e di viaggi programmati in base ai distributori “più economici lungo il tragitto”.

Sì, perché fare il pieno è diventato un lusso da calcolare con la stessa precisione con cui si sceglie un volo low cost. Solo che qui non si vola: si arranca tra salite autostradali, consumi dichiarati e un display che sale più veloce della lancetta del tachimetro.

E non importa se si ha un’utilitaria o un SUV: ogni italiano, prima di partire per le vacanze, controlla il prezzo al litro come fosse l’andamento del bitcoin. Con la differenza che almeno il bitcoin non si consuma in coda sotto il sole dell’A1.

A peggiorare il tutto, c’è la sensazione diffusa che gran parte di quei soldi non vadano nemmeno al carburante in sé. La buona notizia è che fino all’11 agosto potremo usufruire di un prezzo scontato e bloccato a 1,438 euro al litro. La cattiva? Che dopo si torna alla normalità.

Benzina: sconto e prezzo bloccato fino all’11 agosto

Una normalità fatta di inspiegabili accise. Quelle piccole, invisibili voci che rendono ogni litro un concentrato di storia. Alcune sono così datate che potrebbero tranquillamente comparire nei libri di scuola: c’è l’accisa per la guerra in Etiopia (1935), quella per il Vajont (1963), per l’alluvione di Firenze (1966), e persino per il terremoto del Belice (1968). Non stiamo scherzando.

In pratica, ogni volta che fai benzina, stai finanziando eventi storici che tuo nonno ricorda a malapena. Lo sapevi? Ecco perché quando qualcuno sente parlare di “benzina a prezzo bloccato”, l’orecchio si drizza più veloce di un motore turbo.

Vacanze meno costose con un pieno

Ed è successo davvero. A due passi da noi, in Slovenia, da oggi e fino all’11 agosto – come fa sapere friulioggi.it – il prezzo della benzina è fissato a 1,438 euro al litro. Sì, hai letto bene. Prezzo regolamentato e bloccato. Il gasolio? Poco sopra: 1,492 euro al litro. E lo chiamano “aumento”: è salito di mezzo centesimo. Beati loro.

E la cosa migliore? Da metà giugno anche le stazioni sulle autostrade slovene applicano questi prezzi calmierati. In pratica: sconto vacanze garantito. Altro che cashback o buoni carburante, qui sembra di essere tornati al 2003. Solo che nel frattempo le auto parlano e il navigatore ti dà del “tu”.