Così furba che ha acquistato una casa da 300mila euro spendendone solo 6 | Lo stratagemma legale per fare soldi a palate

Una mossa geniale ha permesso a una donna di comprare una casa da sogno con soli 6 euro. Scopri il sorprendente stratagemma!

Acquistare una casa è uno dei sogni più grandi di tutti, ma i prezzi alle stelle, l’aumento dei mutui e le crisi economiche sembrano far sembrare questo obiettivo sempre più irraggiungibile. Le case, ormai, sono diventate un lusso per pochi, e spesso chi riesce ad acquistare si trova costretto a fare sacrifici enormi.

Con l’inflazione in aumento e le banche che stringono i cordoni, sembra che il sogno di una casa propria sia sempre più lontano. Eppure, chi ha detto che non si può comprare una casa con una cifra che neanche spenderesti per una cena? Sembra impossibile, ma c’è chi è riuscito a realizzarlo.

Le tradizionali modalità di acquisto sembrano ormai un ricordo del passato, e le persone iniziano a cercare soluzioni alternative, forse anche più creative, per farsi un posto nel mondo. Ma cosa succede quando un’opportunità unica ti si presenta a un costo praticamente irrisorio?

Potresti mettere da parte l’idea di un mutuo e di poter acquistare una casa da 300.000 euro per una cifra che nemmeno avresti pensato di poter spendere. Sembrerebbe un colpo di fortuna, ma dietro a tutto questo si nasconde una strategia astuta e completamente legale. Scopri come ha fatto la donna che ha speso solo 6 euro.

Acquistare una casa per soli 6 euro si può

Una donna statunitense, come ci informa money.it, infatti, è riuscita a mettere le mani su una casa da sogno spendendo una cifra simbolica, inferiore al costo di un caffè. La strategia dietro questo acquisto tanto sorprendente? Non si è trattato di un acquisto tradizionale. Non si è trattato nemmeno di un’asta o di una svendita: una lotteria ha reso tutto possibile. Ma non una lotteria qualsiasi.

La proprietaria della casa – un cottage in Irlanda – ha ideato un sistema originale e innovativo per vendere la sua proprietà. Anziché metterla in vendita come farebbe chiunque, ha deciso di affidarsi a un concorso a premi, una vera e propria lotteria, dove chiunque poteva partecipare acquistando un biglietto. E il premio? La casa stessa, valutata circa 300.000 euro.

Un sogno che diventa realtà

Il prezzo del biglietto per partecipare era ridicolo: solo 5 sterline, meno di 6 euro. Un’idea che, a prima vista, potrebbe sembrare un azzardo, ma che si è rivelata un colpo da maestro. La proprietaria, infatti, aveva pianificato di vendere almeno 150.000 biglietti, raccogliendo così una somma ben superiore al valore di mercato della casa. Non sappiamo se abbia raggiunto la somma sperata, ma comunque la casa l’ha venduta.

Una modalità di vendita che ha letteralmente rivoluzionato il concetto di acquisto immobiliare, ma che, c’è da sottolineare, purtroppo non è legale in Italia. In alcuni paesi, però, questo metodo di lotteria sta guadagnando popolarità, tanto che ormai esistono piattaforme online che gestiscono vendite simili per immobili in tutto il mondo. Case di lusso, appartamenti in località esotiche o ville con piscina vengono messe in palio in cambio di un numero relativamente basso di partecipanti. Chissà, magari un giorno anche da noi si potrà partecipare a un’iniziativa simile, trasformando il sogno di una casa a basso costo in una realtà.