Conad, confermato per tutto il 2025 sconto over 65 | IVA azzerata alle casse con carta di identità

La promozione per gli Over 65

Ottime notizie per i clienti più maturi di Conad: la promozione dedicata agli Over 65 è stata confermata per tutto il 2025! Nello specifico, il Conad di Atessa in Via San Luca a Chieti continuerà a offrire uno sconto del 10% su una vasta gamma di prodotti. Questa iniziativa, molto apprezzata, si rivolge a tutti i possessori della Carta Insieme/Conad Card che hanno compiuto 65 anni. Un gesto concreto per supportare il potere d’acquisto di una parte importante della clientela.

Per usufruire di questo beneficio, è sufficiente recarsi al punto vendita ogni giovedì. Sarà proprio in questo giorno della settimana che si potrà applicare lo sconto del 10% su tutti i prodotti “Bassi & Fissi“. Questa categoria di articoli è già caratterizzata da prezzi convenienti, rendendo lo sconto del 10% un ulteriore e significativo risparmio sulla spesa quotidiana. È un’opportunità da non perdere per chi cerca di ottimizzare il budget familiare in un periodo economico sempre più difficile da vivere, in particolare per le fasce più deboli della popolazione come gli anziani.

Come attivare lo sconto e iniziare a risparmiare

Attivare la promozione è semplicissimo e richiede solo pochi passaggi. Tutti gli interessati che rientrano nei requisiti di età e che possiedono già la Carta Insieme/Conad Card dovranno recarsi al box Informazioni del punto vendita di Atessa. Lì, il personale sarà a disposizione per procedere all’attivazione dell’offerta. Una volta attivata, lo sconto sarà valido automaticamente ogni giovedì fino al 31 dicembre 2025.

Questa iniziativa dimostra come l’età possa portare con sé sempre più vantaggi. Conad si impegna a valorizzare i suoi clienti più fedeli, offrendo promozioni mirate che rispondono alle esigenze specifiche delle diverse fasce d’età. Non resta che approfittare di questa opportunità, organizzando la spesa settimanale in modo da beneficiare del 10% di sconto sui prodotti “Bassi & Fissi” ogni giovedì.