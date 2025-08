Delfini, per avvistarli devi andare in questa località poco turistica: ce ne sono a perdita d’occhio | Li vedi dalla terraferma

Se ami davvero gli animali e il mondo sommerso, questo posto è quello giusto per te. Ci sono perfino i delfini.

Non devi arrivare fino all’oceano pacifico o atlantico per riuscire a vedere i mammiferi marini più intelligenti di tutti.

Qui i cetacei sguazzano felici: è una località lontana dalle mete affollate.

Non è una destinazione presa d’assalto dal turismo di massa, scopri come si trova e organizza una visita capace di emozionarti sul serio.

Ecco dove andare per provare a avvistare i delfini: lascia perdere gli acquari e i parchi.

Delfini, dove vedere i dolci animali marini

Vedere con i propri occhi i delfini per tanti è un vero e proprio sogno. Per molti amanti del mare e del mondo sommerso, del diving e dello snorkeling, il desiderio più recondito è quello di fare il bagno con un esemplare di questi stupendi mammiferi.

Si tratta di un animale molto affettuoso, particolarmente furbo e tanto intelligente, da sempre amatissimo da grandi e piccini. Il delfino è stato fonte di ispirazione per autori di romanzi e registi e resta uno degli animali più apprezzati ma per incontrarne uno in genere occorre andare dove le acque sono profonde. Bahamas, Brasile, Isole Canarie, Sudafrica e Australia sono i posti in cui è più facile avvistare dei delfini. Per fortuna però, a quanto pare, non non sono gli unici. Anche il Mar Mediterraneo riserva belle sorprese per chi vorrebbe poter ammirare da vicino un vero delfino almeno una volta nella vita. Scopriamo dove è possibile fare quest’incontro speciale tra le onde.

La baia in cui incontrare i cetacei più amati al mondo

Il posto in cui avvistare i delfini è un’area protetta e dunque fuori dai circuiti affollati e turistici. Proprio qui sono stati visti, poche ore fa, decine e decine di delfini. Si tratta di esemplari che potrebbero scomparire e dunque già di per sé difficili da vedere ma l’avvistamento rappresenta un evento ancor più raro, perché si è trattato di un gruppo molto numeroso di cetacei. Come si legge sul sito d’informazione www.ansa.it infatti, alcune ore fa sono stati avvistati ben 70 delfini con i propri cuccioli. Questo è un evento speciale, perché è avvenuto a largo della Sardegna. Sulle coste dell’isola c’è un’area marina protetta dedicata ai mammiferi. Proprio qui sono stati visti nuotare felici tanti esemplari di delfino.

Si tratta di una zona chiamata Santuario Pelagos che si trova nel golfo dell’Asinara. La specie identificata è il Delphinus Delphis. Si tratta del delfino comune ma non tutti sanno che questa è una razza in via di estinzione. L’avvistamento è frutto del monitoraggio dei ricercatori di Sea me sardinia. Dunque non per chi ha un po’ di fortuna è possibile avvistare i delfini pur restando in Italia. Questo infatti non è l’unico caso in cui sono stati visti i cetacei nel mar Mediterraneo.