Estate in forma: addio alla cellulite sotto l’ombrellone | Il rimedio salva pelle che nessuno ti racconta

Come dire addio la cellulite continuando a stare comodamente seduti sotto l’ombrellone: così sfoggi una pelle levigata a costo zero.

Il cruccio del 90% delle donne di tutto il mondo è la cellulite, che si manifesta principalmente su cosce, glutei, fianchi e addome.

È l’inestetismo che il genere femminile combatte da secoli, ma per il quale non sono ancora stati sperimentati rimedi definitivi.

In estate, sono tante coloro che arrivano in spiaggia con il timore di essere osservate da occhi indiscreti proprio nei punti critici.

Ma esiste un rimedio, assolutamente low cost, per dire per sempre addio alla cellulite rimanendo comodamente sedute sotto l’ombrellone. Così ottieni una pelle liscia e levigata, senza spendere un euro.

Pelle liscia e nutrita anche in estate: come fare

L’estate è il periodo dell’anno in cui la pelle viene sottoposta a maggiore stress. Sole, caldo, vento, salsedine e cloro, possono portare a secchezza, disidratazione e irritazioni, che possono aggravare anche la cellulite.

L’esposizione solare, se non controllata, può danneggiare il collagene e l’elasticità della pelle, peggiorando questo inestetismo, quindi l’uso della protezione solare è fondamentale. Inoltre, lo stress, sia fisico che emotivo, contribuisce ad aumentare la produzione di cortisolo, un ormone che può aggravare l’accumulo di grasso e la ritenzione idrica, ritenuti tra le cause principali della cellulite.

Addio cellulite sotto l’ombrellone

Ma non bisogna demordere. Chiunque abbia deciso di trascorrere l’estate al mare, può trasformare la cellulite solo in un lontano ricordo. Chi sta trascorrendo – o ha in programma di farlo – le vacanze in spiaggia, può usare una tecnica infallibile contro questo inestetismo: la sabbia. Praticando un massaggio energico e continuato con la sabbia del mare, si stimola il drenaggio linfatico e, in questo modo, si riduce la ritenzione idrica e si migliora l’aspetto delle zone più colpite dalla cellulite.

Basta mettere in un contenitore della sabbia di mare umida aggiungendo un olio vegetale e, se lo si preferisce, qualche goccia di olio essenziale per rendere il composto più profumato. Questo scrub naturale può essere applicato direttamente sulla pelle umida e si pratica un massaggio con movimenti circolari, insistendo sulle zone più colpite come cosce o fianchi. Si rimuove il tutto con acqua e, successivamente, si applica una crema idratante utile per levigare e idratare l’epidermide. Chi lo preferisce, può praticare questo scrub naturale e low cost proprio in spiaggia, magari sotto l’ombrellone mentre un leggero venticello rinfresca l’aria.