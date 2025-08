L’anguria migliore la riconosci così: il trucco infallibile per portare a tavola la più dolce | Parola di agronomo

L’anguria è uno dei frutti estivi più amati, ma troppo spesso si acquista un frutto quasi insapore: ecco come riconoscere la più buona.

L’estate è il periodo dell’anno in cui i frutti si colorano di mille sfumature, portando in tavola odori e sapori che rendono gli spuntini ancora più gustosi e allettanti.

L’anguria – o cocomero, come viene denominata in alcune zone – resta uno dei più amati, sia a fine pranzo che come merenda a metà mattina o a metà pomeriggio. Ma perché la si ama tanto?

Dolce, fresca e succosa, è ricchissima di acqua ed è ideale per l’estate proprio perché disseta e, allo stesso tempo, accontenta quella voglia di zucchero senza far ingrassare.

Troppo spesso, però, al supermercato o dal fruttivendolo, non si sa quale acquistare. Esiste una tecnica infallibile, suggerita proprio da un agronomo, per individuare l’anguria più dolce e saporita presente sul banco.

L’anguria, il frutto perfetto per chi è a dieta

Dal colore rosso intenso, croccante e ricca di piccoli semi, l‘anguria è uno di quei frutti che porta subito l’estate in tavola. Considerata lo spuntino perfetto della stagione estiva, è consigliatissima per tutti coloro che sono a dieta. Ricca di acqua, serve anche a chi, dopo un allenamento intenso, ha voglia di idratarsi e sentirsi subito carico di energia.

Fonte inesauribile di vitamine e minerali, contiene poche calorie e un’elevata quantità di antiossidanti, è una buona fonte di vitamina C che aiuta il sistema immunitario, vitamina A, che aiuta la pelle e la vista, potassio, magnesio e licopene, che contribuiscono alla regolazione della pressione sanguigna e della funzione muscolare, e proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi contribuendo a tutelare la salute del cuore.

Come scegliere l’anguria più buona

Per portare in tavola l’anguria migliore presente sul banco, non bisogna affidarsi alle credenze popolari o ai suggerimenti dei familiari. Il trucco per non sbagliare è suggerito direttamente da Daniele Paci, un agronomo attivissimo su Youtube, che ha illustrato ai suoi follower il segreto per acquistare l’anguria più dolce e gustosa.

La macchia d’appoggio del frutto, ovvero quella che non è mai stata esposta al sole, racconta tanto dell’anguria: più è scura, tendente al giallo intenso, ocra o perfino marroncino, più zuccheri contiene. Le angurie caratterizzate da una macchia di questo colore, dunque, sono quelle che hanno raggiunto un buon grado di maturazione e che, quindi, risultano più gustose al palato. Al contrario, quelle caratterizzate da una macchia più chiara, quasi bianca, sono quelle che si sono maturate meno e che sono meno saporite.