Busta paga dicembre 2026: tredicesima, conguaglio fiscale e aumenti contrattuali

A dicembre 2026, i lavoratori dipendenti potrebbero ricevere in busta paga alcune novità, tra cui la tredicesima mensilità, il conguaglio fiscale e eventuali aumenti contrattuali. Questi elementi possono influenzare l’importo netto che arriverà sul conto corrente, aumentandolo o riducendolo rispetto a quanto abituale. Per comprendere meglio cosa si riceverà, è importante conoscere come funzionano questi meccanismi e quali voci verificare nel cedolino.

La tredicesima: quando e a chi spetta

La tredicesima mensilità è una componente importante della busta paga di dicembre 2026. La data di pagamento non è uniforme per tutti, ma dipende dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al singolo settore. Ad esempio, nel settore metalmeccanico, la tredicesima viene normalmente corrisposta il 24 dicembre, come previsto dall’articolo 7 della Sezione quarta, Titolo IV. Altri settori, come il commercio o la logistica, hanno date di pagamento diverse, stabilite da specifiche normative contrattuali. La tredicesima non corrisponde necessariamente a uno stipendio netto ordinario. La differenza dipende soprattutto dal sistema di tassazione applicato. Sulla mensilità aggiuntiva vengono infatti calcolati i contributi previdenziali e l’IRPEF, utilizzando le aliquote previste per il lavoratore. L’importo dipende anche dai mesi effettivamente lavorati durante l’anno. Chi è stato assunto nel corso del 2026 o ha prestato servizio soltanto per una parte del periodo riceverà una tredicesima proporzionata, calcolata in dodicesimi sulla base delle regole contrattuali.

Il conguaglio fiscale: quando e come si calcola

Un altro elemento che può influenzare la busta paga di dicembre 2026 è il conguaglio fiscale. Questo meccanismo permette al datore di lavoro di verificare la correttezza delle imposte trattenute durante l’anno. Il calcolo si basa sul confronto tra l’IRPEF già versata mensilmente e quella realmente dovuta sul reddito complessivo annuale, considerando anche le detrazioni spettanti e la tredicesima.

Il conguaglio deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, oppure entro la data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Il datore di lavoro può inserirlo nel cedolino dell’ultimo mese dell’anno oppure in quello di gennaio o febbraio 2027. Il risultato può essere positivo o negativo: nel primo caso il dipendente riceve un rimborso, mentre nel secondo subisce una trattenuta per le imposte ancora dovute. Se il debito fiscale è superiore alla retribuzione disponibile, il lavoratore può richiedere il pagamento diretto o la rateizzazione sulle buste paga successive, con l’applicazione degli interessi dello 0,50% mensile.

Le addizionali locali vengono determinate durante il conguaglio, ma il loro pagamento avviene successivamente, attraverso un massimo di 11 rate. Inoltre, nel cedolino di dicembre potrebbero comparire anche verifiche relative al trattamento integrativo e al beneficio riconosciuto attraverso il taglio del cuneo fiscale. Il trattamento integrativo, che può arrivare fino a 1.200 euro annui, viene generalmente riconosciuto direttamente in busta paga ai lavoratori che rispettano i requisiti reddituali.

La soglia ordinaria è di 15.000 euro, con possibilità di accesso fino a 28.000 euro in presenza di determinate condizioni. In occasione del conguaglio, il datore di lavoro verifica che il beneficio sia stato effettivamente riconosciuto a chi ne aveva diritto. Se emergono somme non spettanti, queste vengono recuperate. Per importi superiori a 60 euro, la restituzione avviene in otto rate. Un controllo analogo riguarda il taglio del cuneo fiscale. La busta paga di dicembre 2026, quindi, non sarà necessariamente più alta per tutti. Tredicesima, conguaglio fiscale e aumenti contrattuali possono sommarsi, ma anche compensarsi attraverso trattenute e recuperi. Leggere attentamente il cedolino permette di capire da cosa dipende l’importo effettivamente ricevuto.