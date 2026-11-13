Busta paga dicembre 2026: tredicesima, conguaglio fiscale e aumenti contrattuali

La busta paga di dicembre 2026 potrebbe riservare diverse novità per i lavoratori dipendenti. Oltre allo stipendio ordinario, infatti, nello stesso cedolino possono comparire la tredicesima mensilità, il conguaglio fiscale relativo all’intero anno e gli eventuali aumenti retributivi previsti dai rinnovi dei contratti collettivi. Si tratta di tre componenti distinte, ciascuna regolata da disposizioni specifiche. La loro presenza può incidere in modo significativo sull’importo netto che viene accreditato sul conto corrente, facendo aumentare oppure diminuire la somma rispetto a quella abituale.

La tredicesima: quando e come si paga

Il principale elemento che rende generalmente più consistente la busta paga di dicembre è la tredicesima, ovvero la mensilità aggiuntiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti. La data di pagamento non è uguale per tutti, ma viene stabilita dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Alcuni esempi sono: Commercio Confcommercio: il pagamento è previsto entro la vigilia di Natale, il 24 dicembre, come stabilito dall’articolo 224 del contratto. Metalmeccanici industria: la tredicesima viene normalmente corrisposta il 24 dicembre, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Sezione quarta, Titolo IV. Logistica e trasporto merci: l’erogazione è generalmente fissata al 16 dicembre e il calcolo viene effettuato sulla retribuzione di novembre. Dipendenti pubblici: per il personale amministrato attraverso NoiPA, la mensilità aggiuntiva viene accreditata insieme allo stipendio di dicembre.

L’importo dipende anche dai mesi effettivamente lavorati durante l’anno. Chi è stato assunto nel corso del 2026 o ha prestato servizio soltanto per una parte del periodo riceverà una tredicesima proporzionata, calcolata in dodicesimi sulla base delle regole contrattuali.

Perché la tredicesima netta è più bassa dello stipendio

Nonostante rappresenti una mensilità aggiuntiva, la tredicesima non corrisponde necessariamente a uno stipendio netto ordinario. La differenza dipende soprattutto dal sistema di tassazione applicato. Sulla mensilità aggiuntiva vengono infatti calcolati i contributi previdenziali e l’IRPEF, utilizzando le aliquote previste per il lavoratore. Tuttavia, durante il pagamento della tredicesima il datore di lavoro non riconosce le detrazioni per lavoro dipendente, che vengono invece considerate nelle mensilità ordinarie e successivamente verificate attraverso il conguaglio fiscale. Di conseguenza, l’importo netto accreditato può risultare sensibilmente inferiore rispetto alla normale retribuzione mensile. A questa differenza possono aggiungersi eventuali trattenute legate al conguaglio IRPEF di fine anno, soprattutto quando emergono imposte ancora da versare oppure somme ricevute durante l’anno che non spettavano effettivamente al dipendente.

Il conguaglio fiscale: quando e come si effettua

Un’altra voce che può influenzare il cedolino di fine anno è il conguaglio fiscale, attraverso il quale il datore di lavoro verifica la correttezza delle imposte trattenute durante il 2026. Il calcolo consiste nel confrontare l’IRPEF già versata mensilmente con quella realmente dovuta sulla base del reddito complessivo annuale, considerando anche le detrazioni spettanti e la tredicesima. La normativa stabilisce che questa operazione debba essere completata entro il 28 febbraio dell’anno successivo, oppure entro la data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

Non esiste quindi l’obbligo di effettuare il conguaglio necessariamente a dicembre. Il datore di lavoro può inserirlo nel cedolino dell’ultimo mese dell’anno oppure in quello di gennaio o febbraio 2027. Il risultato può essere positivo o negativo: nel primo caso il dipendente riceve un rimborso, mentre nel secondo subisce una trattenuta per le imposte ancora dovute. Se il debito fiscale è superiore alla retribuzione disponibile, il lavoratore può richiedere per iscritto il pagamento diretto oppure la rateizzazione sulle buste paga successive, con l’applicazione degli interessi dello 0,50% mensile. Anche le addizionali regionali e comunali vengono determinate durante il conguaglio, ma il loro pagamento avviene successivamente, attraverso un massimo di 11 rate.