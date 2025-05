Assunzioni Urgenti: 14 Guardiaparco a tempo determinato | Questi i requisiti per candidarsi

È stato indetto il concorso pubblico per l’assunzione di 14 guardiaparco a tempo determinato: cosa sapere per candidarsi.

Sono in totale 14 i posti riservati alla figura di guardiaparco, che si occupa di coadiuvare il personale di ruolo nello svolgimento di tutte le attività e le mansioni proprie del Servizio di Sorveglianza.

Chiamati a sorvegliare e monitorare il territorio per la prevenzione e la repressione di reati in danno alla fauna, alla flora e agli habitat del Parco e dei siti Natura 2000 presenti, coloro che aspirano a ricoprire questo ruolo possono partecipare al bando di concorso in scadenza il prossimo 11 giugno.

Il lavoro offerto propone un contratto a tempo determinato di 90 giorni a partire da luglio 2025 e coloro che superano il concorso possono entrare a far parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e della sua Area Contigua.

Le aree di assegnazione, dunque, possono essere differenti e si snodano nelle zone del Centro-Sud Italia. Tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concorso.

Concorso per Guardiaparco, i requisiti

Possono partecipare al bando di concorso per Guardiaparco tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni e non superano i 35, che hanno pieno godimento dei diritti civili e politici e che sono ritenuti fisicamente idonei all’impiego. Requisiti indispensabili sono l’aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) ed essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore.

Come specificato, “il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.parcoabruzzo.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso e sul Portale Nazionale del Reclutamento inPA – disponibile all’indirizzo internet: https://ww.inpa.gov.it/”. Tutti coloro che desiderano inviare la propria domanda, possono farlo “esclusivamente attraverso il Portale unico del Reclutamento disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, previa registrazione nel Portale stesso ed inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul medesimo Portale”.

Come avviene la selezione

La selezione dei candidati per il ruolo di guardiaparco avviene in primis per titoli. Spetta alla Commissione di Valutazione provvedere alla redazione della graduatoria provvisoria, che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a 3 volte il numero dei

posti messi a concorso, ovvero un numero maggiore in caso di posizioni ex aequo.

La prova orale punta a valutare la motivazione e il percorso formativo e personale del candidato, e verterà su materie di carattere generale riguardanti l’attività dell’Ente Parco con riferimenti specifici alle funzioni del Servizio di Sorveglianza. Durante il colloquio orale i candidati saranno chiamati a rispondere anche a quesiti sulla biologia delle specie faunistiche, elementi di ecologia e gestione forestale, elementi di legislazione delle Aree Protette nazionali, cenni sulle funzioni e gli atti di polizia giudiziaria e amministrativa, problematiche di conservazione e azioni gestionali e di mitigazione dei conflitti uomo-animale.