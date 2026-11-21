La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26323 del 6 ottobre 2026, ha stabilito che la locazione esente di un immobile strumentale annulla la detrazione IVA già concessa. L’obbligo di restituire l’imposta indebitamente scomputata scatta quando il bene, acquistato con detrazione integrale, viene destinato a una mera rendita passiva, anziché a operazioni imponibili. Questo principio, ribadito in sede di legittimità, ha messo fine a una pratica consolidata in cui la qualifica catastale era considerata determinante per la conservazione del beneficio fiscale.

La detrazione IVA e il periodo di tutela decennale

La detrazione IVA su un immobile strumentale richiede una gestione attenta, che non può limitarsi al momento del rogito notarile. L’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 prevede un periodo di monitoraggio decennale, durante il quale il bene deve essere utilizzato per operazioni imponibili. Se, invece, il fabbricato viene destinato a una mera rendita passiva, come nel caso di locazioni esenti, scatta l’obbligo di rettifica. La rettifica si effettua per tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela, imponendo il riversamento dell’eccedenza all’Erario. La destinazione economica effettiva del bene prevale sulla qualifica formale. La Suprema Corte ha ribadito che la destinazione economica effettiva del bene prevale sempre sulla qualificazione formale e catastale, con conseguente obbligo di restituire l’imposta indebitamente scomputata qualora intervenga un regime di esenzione.

La locazione esente e la deroga all’esenzione

La norma consente al locatore di derogare al regime di esenzione IVA attraverso una specifica opzione per l’imposizione IVA, da manifestare espressamente nel testo contrattuale. Se tale opzione non viene attivata, la locazione ricade automaticamente nell’alveo delle operazioni esenti. L’omissione di questa formula trasforma l’affitto in operazione esente ex lege, aprendo la strada alla rettifica dell’imposta. La gestione dell’imposta sul valore aggiunto richiede una pianificazione scrupolosa. La gestione dell’imposta sul valore aggiunto in sede di compravendita di fabbricati commerciali o industriali richiede una pianificazione scrupolosa che non può esaurirsi al momento del rogito notarile.

La decisione della Corte di Cassazione si fonda sui principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in materia di neutralità ed effettività dell’IVA. Esiste un legame indissolubile e continuativo tra l’IVA assolta sugli acquisti a monte e le operazioni imponibili poste in essere a valle. La facoltà di detrarre l’imposta non rappresenta un beneficio acquisito una volta per tutte, ma una posizione giuridica provvisoria e condizionata all’effettivo inserimento del bene nel circuito delle operazioni soggette a IVA per l’intera durata del periodo di sorveglianza fiscale.