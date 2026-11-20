L’INPS comunica che a partire dal 2027 le comunicazioni relative agli indebiti su pensioni, assegno sociale e prestazioni previdenziali saranno inviate attraverso la piattaforma digitale SEND e l’app IO. L’annuncio è contenuto nel messaggio n. 3801/2026, firmato dal direttore generale Valeria Vittimberga. La novità riguarda solo il canale di notifica, non i procedimenti amministrativi né le regole per gestire gli indebiti. L’obiettivo è semplificare e modernizzare il sistema di comunicazione, rendendo più accessibile e veloce il processo per i cittadini.

Chi riceverà le notifiche digitali

La transizione avverrà gradualmente, con una campagna informativa dedicata. Per ora, gli over 75 anni e i beneficiari di prestazioni di invalidità civile continueranno a ricevere le notifiche nel modo tradizionale. Gli altri cittadini, invece, potranno ricevere le comunicazioni via SEND, App IO, PEC o domicilio digitale. Chi ha attivato l’identità digitale potrà consultare i documenti direttamente sul portale, mentre chi non l’ha ancora potrà ricevere una raccomandata A/R o 890 presso un punto di ritiro designato. Le notifiche digitali non modificano le regole per gestire gli indebiti. L’INPS chiarisce che la novità riguarda solo il modo in cui l’atto viene trasmesso e notificato, non le procedure o le attività con cui oggi si gestiscono gli indebiti.

Come si riceve la notifica e cosa fare

Chi ha SPID, CIE o CNS potrà accedere alle notifiche su SEND e consultare i documenti. Chi ha attivato l’app IO riceverà un avviso che lo porterà al contenuto. Le notifiche saranno anche inviate via PEC o al domicilio digitale, se registrati. Chi non ha attivato l’identità digitale riceverà una raccomandata, ma potrà comunque delegare una persona di fiducia per ritirare l’atto. Per farlo, dovrà presentare l’Avviso di Avvenuta Ricezione, il documento d’identità e il codice fiscale, insieme a una copia o l’originale del documento e del codice fiscale del delegato.

Una notifica SEND ha valore legale e si considera perfezionata quando viene letta. Secondo le regole della piattaforma previste dall’articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, la notifica si considera perfezionata quando il destinatario (o un suo delegato) vi accede sulla piattaforma, entro le scadenze previste. Se non viene aperta, si perfeziona comunque il settimo giorno successivo alla consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico o il decimo giorno successivo al perfezionamento della notifica dell’avviso cartaceo.

È importante leggere l’atto appena ricevuto, controllare l’importo e il periodo a cui si riferisce, e valutare se pagare, richiedere una rateizzazione o contestare. L’INPS ricorda che le notifiche digitali non sostituiscono i canali tradizionali per gli over 75 e per le prestazioni di invalidità civile, ma saranno attivate in una seconda fase nel corso del 2027.