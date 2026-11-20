Il bonus mamme 2027 introduce nuove regole per le lavoratrici con almeno tre figli, modificando il sistema di supporto economico previsto dal governo. Dal 2026 al 2027, l’esonero contributivo, che permetteva alle madri con tre o più figli di non versare alcune quote previdenziali, viene sostituito con un contributo fisso mensile di 100 euro. Questo cambiamento riguarda in particolare le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, che fino adesso beneficiavano dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026.

Da esonero a contributo fisso: chi ne beneficia

La Legge di Bilancio 2027 ha trasformato il bonus mamme in una misura strutturale, che non richiede più una proroga annuale. Dal 1° gennaio 2027, il contributo fisso mensile di 100 euro sarà erogato trimestralmente, con un importo di 300 euro ogni tre mesi. Questa novità riguarda tutte le mamme con almeno due figli, che avranno diritto al bonus, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. Per le lavoratrici con contratto a tempo determinato o autonome, il contributo fisso è già in corso dal 2026.

Chi perde e chi guadagna con il nuovo sistema

Non tutte le mamme con tre figli si ritrovano in una situazione migliore con il nuovo sistema. Per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, il passaggio dall’esonero contributivo al contributo fisso comporta un calo del supporto economico. L’esonero contributivo, che permetteva di non versare fino a 3.000 euro l’anno (circa 250 euro al mese), viene sostituito con un contributo fisso di 100 euro al mese. Questo significa un calo di circa 150 euro al mese per quelle che avevano un reddito superiore a 40.000 euro l’anno. Al contrario, per le lavoratrici con contratto a tempo determinato o autonome, il contributo fisso rappresenta un aumento: passa da 60 a 100 euro al mese. Questo cambiamento potrebbe essere un vantaggio per chi ha un reddito basso, ma per le lavoratrici con reddito elevato, il contributo fisso potrebbe non essere sufficiente a compensare l’esonero contributivo.

La Legge di Bilancio 2027 ha introdotto anche altre modifiche al bonus mamme. L’esonero contributivo parziale, previsto nel 2025, è stato soppresso. Inoltre, il bonus spetta fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo per chi ha due figli e fino al compimento dei 18 anni per chi ha tre o più figli. L’importo annuo massimo è stato aumentato a 1.200 euro, ma il pagamento non è più una tantum, ma trimestrale. La novità più significativa è che non ci sarà più distinzione tra lavoratrici con contratto a tempo determinato o indeterminato: tutte le mamme con almeno due figli avranno diritto al contributo fisso.

Nonostante le modifiche, la misura è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire ulteriori cambiamenti. Al momento, sono circa 180.000 le mamme che perderanno l’esonero contributivo e passeranno al contributo fisso. Per questo motivo, ci sono voci che chiedono di rimuovere il limite per chi ha almeno tre figli. Per ora, però, il sistema rimane quello previsto dal disegno di legge, con l’obiettivo di rendere il bonus mamme una misura stabile e strutturale.