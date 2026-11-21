Quando è possibile eliminare scontrini e fatture dopo il 730

Per il 2027 si possono buttare i documenti che riguardano il 730/2021, ovvero le spese effettuate nel 2020. Tuttavia, bisogna fare attenzione, poiché alcuni documenti, come multe, bollo auto e detrazioni, hanno tempi diversi per la conservazione. La regola generale è che le prove documentali della dichiarazione dei redditi vanno conservate fino al termine di accertamento, che per il 730 è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione. Per il 730/2021, i documenti possono essere eliminati a partire dal 1° gennaio 2027.

Tempi di conservazione per i documenti del 730

I documenti utili alla dichiarazione dei redditi devono essere conservati fino al termine di accertamento, che varia in base all’anno di presentazione del modello. Per il 730/2021, ad esempio, i documenti possono essere buttati a partire dal 1° gennaio 2027. Per le dichiarazioni presentate negli anni successivi, i termini si spostano di conseguenza. Ad esempio, per il 730/2022, i documenti possono essere eliminati a partire dal 1° gennaio 2028. Per i bonus edilizi, invece, i documenti devono essere conservati per un periodo più lungo.

I documenti legati ai bonus edilizi, come il superbonus, l’ecobonus o il bonus mobili, devono essere conservati per un periodo più lungo. In questi casi, i documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione che contiene l’ultima quota di detrazione. Per esempio, per una ristrutturazione realizzata nel 2020, i documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre 2035. Questo perché la detrazione si estende per dieci anni e i documenti devono essere conservati per il tempo necessario a coprire l’intero periodo.

Per ridurre la carta e per tenere un archivio digitale dei documenti della dichiarazione dei redditi basta realizzare delle cartelle relative all’anno in cui sono state sostenute le spese. A ogni file si può dare un nome che riporti la data e il tipo di spesa, ad esempio «2026-03-15_visita-oculista». In questo modo, quando scadono i cinque anni per il termine di accertamento, si può aprire la cartella e vedere a colpo d’occhio quali sono i file da eliminare e quali da tenere. Se la copia non è leggibile o completa, è sempre meglio mantenere l’originale.

La regola generale è una: le prove documentali della dichiarazione dei redditi vanno conservate fino al termine di accertamento. Anche se nessuno vieta di conservare documenti, fatture e scontrini in formato cartaceo, il consiglio pratico è quello di scansionarli o fotografarli, perché gli scontrini termici sbiadiscono nel tempo ed è meglio digitalizzarli. In questo modo, si evita di dover cercare tra pile di documenti e si facilita l’organizzazione e la gestione.