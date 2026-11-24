Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato l’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027, che prevede aumenti stipendiali per 6.531 dirigenti. Gli incrementi varieranno in base alla fascia dirigenziale, con un aumento medio previsto di 545 euro lordi mensili. Per i dirigenti di prima fascia, l’aumento potrebbe raggiungere fino a 950 euro, in linea con quanto previsto nel contratto precedente. La normativa introduce nuove regole per la valutazione dei risultati individuali, con limiti al 30% per le valutazioni più alte e al 20% per l’eccellenza.

Differenziazione degli aumenti per fascia dirigenziale

La riforma punta a valorizzare non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma anche le capacità organizzative e gestionali. Gli aumenti non saranno uguali per tutti, ma saranno differenziati in base alla posizione e al ruolo. Sono interessati complessivamente 6.531 dirigenti, suddivisi tra prima e seconda fascia. La seconda fascia, che rappresenta la maggioranza del personale coinvolto, comprende chi ricopre incarichi di direzione nelle strutture amministrative. La prima fascia, invece, riguarda circa 450 dirigenti che occupano posizioni di maggiore responsabilità.

La differenziazione degli aumenti riflette la struttura del personale e le responsabilità svolte.

La normativa stabilisce che le valutazioni più alte possano essere attribuite a non oltre il 30% del personale di ciascuna qualifica, nell’ambito delle strutture interessate. All’interno di questa categoria, il riconoscimento dell’eccellenza potrà riguardare al massimo il 20% di chi ha ottenuto i punteggi più elevati. Questo sistema mira a evitare che la retribuzione di risultato venga distribuita automaticamente o nella misura massima a tutti i dipendenti. Il contratto dovrà definire modalità di applicazione coerenti con il nuovo sistema di valutazione.

Valutazione performance e premi di eccellenza

La riforma prevede anche una maggiore differenziazione dei premi economici, collegandoli ai risultati effettivamente raggiunti dai dirigenti. Saranno considerate anche le capacità di valorizzare le competenze del personale e individuare nuove opportunità di sviluppo professionale. La valutazione dei dirigenti dovrà quindi comprendere sia i risultati ottenuti sia le modalità con cui vengono organizzate le attività. L’atto di indirizzo richiama la leadership, la gestione dei gruppi di lavoro, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento dei servizi pubblici.

La valutazione dei dirigenti dovrà tener conto sia dei risultati che delle competenze gestionali.

La trattativa con l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dovrà definire gli importi definitivi degli aumenti, che saranno stabiliti attraverso la contrattazione. Gli importi previsti rappresentano gli importi oggetto della trattativa e non aumenti già riconosciuti in busta paga. La differenza rispecchia quanto avvenuto con il precedente contratto 2022-2024, firmato definitivamente il 28 ottobre 2025, quando erano stati previsti aumenti medi di 558 euro per la seconda fascia e di 980 euro per la prima.