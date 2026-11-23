Un uomo di 91 anni paga da oltre vent’anni il noleggio di un telefono Sirio ormai guasto, senza mai ricevere alcun avviso o chiarimento da parte del gestore. La figlia, dopo aver segnalato la situazione, ha ottenuto la cessazione del servizio, ma l’addebito persiste nella bolletta. La donna ha aperto una segnalazione via 187, chiedendo di non addebitare più il costo del telefono non funzionante. La situazione, paradossale e ingiustificata, ha suscitato l’attenzione di Konsumer Italia, che ha spiegato come contestare l’errore e perché non si dovrebbe sottrarre autonomamente l’importo dalla fattura.

Il noleggio non si interrompe mai

Secondo Konsumer Italia, il noleggio di un telefono fisso dovrebbe durare 24 mesi, ma c’è un rinnovo tacito a tempo indeterminato se non viene richiesta esplicitamente la cessazione del servizio. Questo dettaglio, spesso non chiarito al cliente, ha portato a situazioni come quella dell’anziano, che continua a pagare per un apparecchio ormai inutilizzabile. La figlia ha provveduto a richiedere la cessazione via PEC, ma l’addebito persiste, causando un problema di natura legale e finanziaria.

La cessazione del servizio non basta a bloccare gli addebiti. Il gestore, TIM, comunica che per interrompere il pagamento, è necessario restituire l’apparecchio Sirio base non funzionante. Tuttavia, Konsumer Italia sottolinea che la restituzione non è un requisito indispensabile per interrompere il pagamento. La situazione è paradossale: un telefono vecchio, potenzialmente di valore antiquariato, richiede un’azione che non ha senso pratico. La figlia ha chiesto di non addebitare più il costo, ma il pagamento continua, causando un danno economico non giustificato.

Contestare formalmente la fattura

Per risolvere la questione, Konsumer Italia consiglia di contestare formalmente la presenza del costo non dovuto, evitando di modificare autonomamente la fattura. Modificare il pagamento potrebbe causare ulteriori problemi, come la sospensione della linea. La figlia, quindi, deve procedere con una contestazione ufficiale, in modo da garantire un risarcimento per i pagamenti effettuati per un servizio non più attivo. Il protrarsi degli addebiti è illegittimo. Konsumer Italia ha ribadito che il cliente ha il diritto di contestare i costi non dovuti e di richiedere il rimborso, pur continuando a pagare la bolletta senza modificare il pagamento del resto. La situazione, pur paradossale, rappresenta un caso di abuso di potere da parte del gestore, che non ha chiarito i termini del noleggio al cliente.

La vicenda ha suscitato interesse, soprattutto per la lunga durata del pagamento e la mancanza di informazioni da parte del gestore. La figlia, pur avendo segnalato l’anomalia, non ha ricevuto un chiarimento sufficiente, e il problema persiste. Konsumer Italia ha ribadito che il cliente ha il diritto di contestare i costi non dovuti e di richiedere il rimborso, pur continuando a pagare la bolletta senza modificare il pagamento del resto.