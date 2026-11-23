Il cedolino NoiPA di novembre 2026 conferma l’applicazione del nuovo contratto nazionale per l’Istruzione e la Ricerca (2025-2027), che porta con sé un aumento in busta paga per docenti e personale ATA. L’adeguamento interessa diversi profili professionali, con importi differenti in base al ruolo e all’anzianità. Gli aumenti, che si traducono in un incremento medio di circa 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale ATA, sono stati sottoscritti in via definitiva il 1° luglio 2026. La principale novità del mese è quindi l’applicazione del nuovo CCNL, che introduce gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale e autorizza il pagamento degli arretrati maturati nel biennio precedente.

Quando e come arrivano gli aumenti e gli arretrati

Il pagamento degli stipendi NoiPA per novembre 2026 è fissato per lunedì 23 novembre. Non tutti riceveranno il bonifico nella stessa data. A ricevere lo stipendio nella data del 23 novembre saranno: docenti di ruolo, personale ATA di ruolo, docenti con supplenza annuale al 31 agosto, docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno, e altri dipendenti pubblici inseriti nella rata ordinaria. Attenzione: verranno pagati anche i supplenti brevi e saltuari con le mensilità arretrate attraverso emissione urgente. Chi non riceverà il bonifico invece è chi rientra nell’emissione speciale del 18 novembre, per il quale è previsto un accredito successivo, il 27 novembre.

Le emissioni di novembre seguono un calendario differenziato. Il calendario di novembre è più complesso e vede: 12 novembre, emissione urgente per le rate arretrate autorizzate entro le ore 7:00; 18 novembre, emissione speciale per rate autorizzate entro le ore 14:00; 23 novembre, pagamento delle rate comprese nell’emissione urgente del 12 novembre; 27 novembre, pagamento delle rate comprese nell’emissione speciale del 18 novembre.

Le cifre e le differenze tra profili professionali

Per capire quanto aumenterà la busta paga, le cifre medie sono di 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale ATA. L’aumento, però, non è sempre visibile sul cedolino, poiché bisogna calcolare quanto già percepito e le normali trattenute fiscali e previdenziali. Per esempio, un docente d’infanzia o primaria in fascia iniziale registra circa 38,58 euro lordi in più al mese, mentre un docente di secondaria di secondo grado con almeno 35 anni di servizio arriva a circa 64,30 euro in più al mese.

Le cifre variano in base al profilo e all’anzianità. L’adeguamento degli stipendi tabellari, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, è stato assorbito l’indennità di vacanza contrattuale erogata dal mese di aprile 2025. La parte economica del contratto è stata sottoscritta in via definitiva il 1° luglio 2026 e riguarda docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici e DSGA. Le cifre cambiano in base al profilo e all’anzianità: per il personale ATA con i requisiti previsti si aggiunge un’una tantum di 110 euro. Di questi aumenti degli stipendi, dal 1° gennaio 2027, parte l’ultima tranche in busta paga. Cosa succede dal 2028? Dal 1° gennaio 2028 per i dipendenti pubblici si apre il nuovo triennio contrattuale, quello 2028-2030. Le risorse sono già state stanziate, ma non ci sono ancora importi o tabelle definite.