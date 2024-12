Muffa nell’armadio: con questo trucchetto di mia zia Arianna il problema è risolto | Bastano 2 minuti

Se spesso nel tuo armadio si sente una puzza di muffa davvero terribile, con questo trucchetto è tutto risolto: ecco cosa devi fare

Molto spesso i nostri lettori ci sottolineano il fatto che quando aprono il loro armadio sentono un cattivo odore proveniente dallo stesso che contiene abiti, cappotti e quant’altro. La domanda che spesso ci pongono è se chiaramente esiste una soluzione a tutto questo; fino ad ora era davvero difficile e complicato trovare dei rimedi semplici per risolvere questo problema ma noi lo abbiamo trovato: andiamo a vedere meglio nel dettaglio cosa fare.

Il primo problema di ognuno di voi prima di scegliere i vestiti e andare a lavoro, in palestra o ad un evento, è quello di aprire i vostri armadi; quello che spesso trovate è un problema abbastanza comune ossia un cattivo odore, una puzza di muffa che si concentra principalmente negli ambienti dove non c’è ricambio d’aria e rischia di essere trasferita proprio sui nostri capi d’abbigliamento.

Come tutti gli ambienti della nostra casa, anche gli armadi, come tutto il resto, hanno bisogno di arieggiare ma soprattutto di essere puliti per garantire la pulizia anche di conseguenza. Come sappiamo la polvere tende ad accumularsi in casa ma è più semplice rimuoverla soprattutto se si accumula su determinati tipi di superfici.

Per gli armadi, invece, tutto cambia ma il rimedio esiste ed è semplicissimo: ecco di che si tratta.

Addio muffa: questa è la soluzione più efficace di tutte

Nel corso del nostro articolo vi abbiamo parlato di questo problema della muffa nel vostro armadio, che risulta una delle problematiche sempre più diffuse. Vi abbiamo detto he conosciamo un rimedio semplice e soprattutto che non spreca ne tempo ne denaro: si tratta di un semplicissimo foglio di giornale. Ma come usarlo al meglio?

Prima di iniziare, dobbiamo sicuramente aprire il nostro armadio e far arieggiare almeno per 10 minuti. Dopodiché, è bene procedere con la pulizia approfondita del vostro armadio rimuovendo macchie di sporco che causano la muffa in seguito. Inoltre, rimuovete tutti i vostri capi d’abbigliamento e aggiungete un bicchiere di aceto o un bicchiere di bicarbonato in un secchio d’acqua. Immergete un panno nel secchio e cominciate a pulire tutto l’armadio.

Conclusioni

Dopo aver lasciato asciugare rimettete in ordine i vostri capi d’abbigliamento e vi ricordiamo di procedere con questa pulizia almeno 1 volta alla settimana. Mentre per far arieggiare tutti i giorni almeno per 10 minuti.

Inoltre, la tecnica e il trucchetto per far si che questo problema non persiste è proprio il foglio di giornale. Ve ne servono 4; appallottolateli e metteteli agli angoli dell’armadio, in quanto assorbiscono sia puzza che umidità.