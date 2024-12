Altro che risparmio: dal 1 Gennaio 2025 le cattive notizie si fanno sentire | Ecco cosa riguardano

Hai sognato di risparmiare nel prossimo anno? Beh resterà solo un sogno perché le cattive notizie si fanno sentire: ecco cosa sta succedendo

Molto spesso i nostri lettori hanno un desiderio che di tanto in tanto può migliorare o addirittura peggiorare in termini di risparmio economico e situazione economica italiana. In questo caso, soprattutto per l’anno nuovo le notizie circa risparmi non sono affatto buone e tutto si farà meno che risparmiare. Andiamo a vedere con maggiori dettagli cosa sta succedendo e quali sono i presupposti cui andremo incontro.

Nel coro della nostra vita ma soprattutto negli ultimi anni, i lettori e gli utenti che ci seguono non hanno fatto altro che interessarsi al fenomeno dell’economia ma soprattutto del risparmio, visto che dalla crisi tra Russia e Ucraina che non vuole affatto terminare, i rincari si son fatti sentire sotto diversi punti di vista.

Proprio per questo, i lettori hanno cercato sempre un modo per risparmiare, affermando che questa si è rivelata una pratica di poco successo. Quello che si presuppone per il prossimo anno non è nulla di buono in termini di risparmi, anzi; alcuni italiani vedranno un aumento più alto degli affitti dell’assegno di mantenimento.

Andiamo nel prossimo paragrafo a parlarne meglio e a capire cosa sta succedendo e succederà nel 2025, a partire dal prossimo mese di Gennaio-.

Dal 1 Gennaio cambia tutto: ecco cosa sta succedendo

Dal prossimo mese, quindi che apre le porte al 2025, le rivalutazioni che verranno fatte sono pari alo 0,8%. Da un lato questa potrebbe sembrare una buona notizia, in quanto chi percepisce trattamenti previdenziali e assistenziali perché vedrà crescere di poco l’importo percepito. Da specificare, però, che sia il canone di locazione che l’assegno di mantenimento non si adegueranno.

Infatti, secondo l’indice FOI questo farà fede la data di stipula del contratto di locazione, per l’assegno di mantenimento la data della sentenza di separazione o divorzio o del provvedimento specifico del Giudice al riguardo. Al momento, però, non è possibile conoscere la percentuale di rivalutazione del canone di locazione o dell’assegno di mantenimento perché questa cambierà solo a ridosso della scadenza.

Conclusioni

Se ti stai chiedendo di quanto aumenterà nel 2025 il canone di locazione o l’assegno di mantenimento, proviamo a fare un’analisi ossia per ogni 1000 euro di spesa, l’aggravio sarà pari a di 96 euro, 8 euro in più ogni mese.

L’assegno di mantenimento per i figli passerà ad esempio da 650 a 656 euro, così per l’assegno per l’ex coniuge passerebbe da 250 a 252 euro al mese con un aumento annuo di 24 euro.