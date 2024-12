Fai attenzione a questo errore quando prelevi dal Bancomat: possono svuotarti il conto in 5 minuti

Se sei uno che preleva dal Bancomat, vuol dire che compi sempre questo errore senza saperlo: ecco di cosa si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire le nuove tecnica o i nuovi consigli che riguardano il tema bancario, finanziario ed economico per facilitare la propria vita e per essere sempre sul pezzo evitando di incorrere in truffe o errori comuni. Proprio in questo articolo, infatti, andremo ad analizzare una problematica che fa riferimento al prelevamento dal Bancomat: andiamo a vedere insieme di che errore si tratta.

Molto spesso i pagamenti sono sempre più facilitati con l’uso della carta di debito o di credito o di una carta prepagata, tanto che quasi tutti non tendono più a prelevare soldi ma a pagare con questo metodo che risulta sempre semplici, breve e con poche responsabilità.

Se, però, se i un’amante dei contanti e ami averne qualcuno sempre in tasca, la maggior parte delle volte prelievi dagli sportelli Bancomat che siano della tua stessa banca oppure di altre, commettendo un errore che, anche se non conosci può renderti la vita un inferno in quanto i malviventi lo usano per svuotarti il conto senza che tu tene ne accorga facilmente.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad analizzare questa questione proprio svelandoti qual è l’errore che non devi commettere se ti trovi al bancomat.

Non commettere questo errore allo sportello bancario: ecco perché

Nonostante l tasso di crescita del pagamento comune carta cresce di anno in anno, arrivando oggi fino all’86%, come vi abbiamo già detto, esistono ancora alcuni lettori che preferiscono andare a prelevare e pagare con i contanti. Chi lo ha fatto, almeno una volta nella vita, sa bene che può prelevare fino a 1000 euro al giorno e che il sistema permette di stampare una ricevuta di pagamento dove viene scritto il saldo e il prelievo.

La stampa della ricevuta dovrebbe essere quasi sempre evitata e se ti stai chiedendo il perché te lo sveliamo subito; innanzitutto, quando preleviamo il sistema bancario ci pone due risultati o la scelta di no stampare alcun ricevuta o quella di stamparla. In molti dovrebbero scegliere la prima proprio perché si ritiene sia un scelta molto più sostenibile e in secondo anche perché si evita di dare la possibilità ai ladri di conoscere dati personali e truffarvi.

Conclusioni

Per questo motivo vi conviene non prendere mai la ricevuta o almeno non buttarla nel cestino dei rifiuti. Quando dobbiamo buttarla via bisognerebbe distruggerla in tanti piccoli pezzettini.

Il saldo del conto, comunque, è facilmente consultabile dall’home banking. Quindi non occorre stampare la ricevuta.