Puoi dire addio al parquet: questo è il pavimento del momento e devi assolutamente sceglierlo

Addio al parquet, questo è il pavimento che tutti stanno acquistando e che è davvero meraviglioso: i dettagli e le curiosità

Se sei un vero appassionato di pavimentazioni e di ristrutturazioni, allora devi conoscere le nuove tecniche messe in atto da moltissimi esperti di design circa il pavimento del momento che ti farà dire addio al solito parquet. Se sei stanco del costo del pavimento, dei raschi e del fatto che bisognerebbe averne molta cura, allora è arrivato il momento di proporti un nuovo pavimento che farebbe più al tuo caso.

Nel corso degli anni, infatti, gli esperti in design ci hanno proposto diversi nuovi look per dare vita alla nostra casa, cercando sempre di rappresentare il nostro stile, la nostra personalità con un tocco che richiamasse sempre i punti forte della nostra casa e le proposte del mercato.

Siamo serpe stati abituati al solito parquet o al marmo o, ancora, il gress porcellanato, ma nel corso degli anni si è cercato di cambiare il tutto con una novità che farebbe proprio al caso vostro: ossia un pavimento che abbia diversi benefici e che non vi faccia spendere un occhio della testa, visto le spese di ristrutturazioni che non fanno altro che aumentare.

Il pavimento del momento, però, è davvero una scoperta che ti cambia la vita: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Addio parquet: questo è il pavimento che ti cambia la casa

Tra le varie tipologie di pavimenti messi a disposizione sul mercato, oggi quello più sviluppato è proprio quello in resina effetto legno, divenuto negli ultimi anni uno dei più popolari che è andato a sostituire il classico parquet. Se stai scegliendo un pavimento per la tua casa, una delle caratteristiche di questo pavimento appena proposto è proprio la resistenza a graffi, umidità e muffa. A questo ci aggiungeremo anche un’evidente adattabilità per stile e funzionalità creando e offrendo sempre uno stile omogeneo.

Bisogna comunque dire che questo tipo di pavimento potrebbe essere utilizzato in tutte le superfici sia nuove che esistenti, oltre con una vasta gamma di colori e finiture. E’ possibile anche ottenere una resina migliorare in alcuni ambienti della casa come il bagno e la cucina che sono tra quelli più usati dai nostri lettori.

Conclusioni

La durata del pavimento in resina può essere ben posato può durare anche oltre i 15-20 anni.

Per i tuoi 100 mq di pavimento in resina, il costo si aggira intorno ai 70 euro a m2; quindi un pavimento in resina effetto legno per 100 m2 invece, il prezzo potrebbe variare dai 9000 ai 16000€.