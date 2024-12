Piastra del ferro da stiro, come pulirla: bastano due ingredienti che abbiamo in casa ed è fatta | Mia cugina non ne può più fare a meno

Piastra del ferro da stiro, non sai come pulirla? Questo rimedio ti cambia letteralmente la vita: ecco le curiosità

Molti dei nostri lettori hanno sempre a portata di mano la voglia di scoprire consigli e rimedi per la pulizia e l’igiene non solo della propria casa ma anche di alcuni elettrodomestici che se no puliti possono arrecare non solo problemi negli ambienti ma anche alla nostra salute. Questa volta , abbiamo deciso di svelarti un trucchetto infallibile per la pulizia del tuo ferro da stiro: pronto alla novità?

Come sempre stirare è una delle pratiche più scomode ma utili per i nostri capi d’abbigliamento, soprattutto camice e maglioni o t-shirt che si presentano come una delle mansioni meno amate dalle nostre amiche lettrici. Nonostante tutto, però, è una delle pratiche che vanno effettuate almeno una volta alla settimana, così come la pulizia del ferro che va regolamento pulito per evitare batteri in circolo.

Questo serve per mantenere l’elettrodomestico in maniera efficiente così come la stiratura. Può capitare accidentalmente che su questo possono crearsi delle macchie o bruciature.

Nel prossimo paragrafo, andremo a spiegarvi come pulire la piastra del ferro in pochi e semplici mosse affinché vi possiate dimenticare che stirare sia una mansione noiosa, triste e che vi crea stress durante la vostra quotidianità.

Come pulire il ferro da stiro: questo è il trucchetto che in pochi conoscono

Più volte vi abbiamo svelato trucchetti per la pulizia dei vostri capi d’abbigliamento e, fra tanti, anche la pulizia degli elettrodomestici o i metodi di conservazione dei cibi in frigo o in freezer. Questa volta, tutto il nostro discorso viene approfondito nelle pratiche di stiratura e ferro da stiro, soprattutto sulla sua pulizia. Bisogna comunque dirvi che la piastra va pulita soprattutto se questa si attacca alla superficie e al tatto.

Solitamente ci sono vari metodi per pulire il ferro da stiro e ve ne elenchiamo alcuni davvero utili ed efficiaci: tra questi, sicuramente vi è quello di aceto e sale, mescolate anche con acqua e create una miscela e una volta passato, asciugate con un panno morbido. Anche utilizzando solo il sale vi può essere d’aiuto grazie all’effetto abrasivo del sale.

Una nuova tecnica

Se dovete pulire il ferro da stiro, basta usare un limone, accendi il ferro e aspetta che diventi tiepido. Poi stacca la spina, passa mezzo limone su tutta la piastra.

Usa il bicarbonato e acqua mischiandoli fino ad avere un composto denso; mettilo sul lato abrasivo della spugnetta e strofina sulla piastra fredda. Poi passa un panno in microfibra per rimuovere i residui. Usa anche una carta in alluminio , stendi un foglio e spargi del sale e passa il ferro da stiro acceso, la piastra sarà sicuramente più lucida e le bruciature diminuiranno.