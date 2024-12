Basta spendere un occhio della testa per la tua spesa: ecco cosa non comprare più dal supermercato

Attenzione, questi prodotti presenti nel supermercato non dovresti comprarli se vuoi risparmiare: ecco quali sono

Uno dei metodi più veloci che da anni accompagnano gli utenti di tutto il mondo bisognosi dei loro alimenti principali è proprio andare al supermercato. Fare la spesa intelligente è davvero molto complesso, soprattutto se non si ha idea di come farla. Bisogna, oltretutto dirvi che vi sono alcuni prodotti che sarebbe meglio non comprare dai supermercati perché hanno un costo superiore alla norma: andiamo a vedere di che si tratta.

Come spesso indichiamo, una delle parole d’ordine di questo periodo, visto la società che avanza e l’economia è davvero problematica, è senza dubbio quella che richiama il RISPARMIO. Vista la crisi economica. la guerra tra Russia e Ucraina e tutto ciò che ne concerne, i prezzi non fanno altro che aumentare lasciandoci davvero in difficoltà.

Non tutti lo sanno che per risparmiare vi sono delle tecniche davvero incredibili che vi permettono di lasciare tutti senza parole e tenere in tasca almeno fino a 100 euro in più al mese che nell’anno fanno la differenza. Innanzitutto ti ricordiamo che devi stilare una lista della spesa che ti aiuta a non comprare cose random ma solo ciò di cui hai bisogno.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo quali sono i prodotti che sarebbe meglio non comprare dal supermercato perché hanno un costo sicuramente maggiorato: siete pronti a scoprirlo?

Non comprare questi prodotti dal supermercato: ecco perché

Vi sono alcuni prodotti che al supermercato, nonostante la loro varietà e la loro consistenza, te li fanno pagare un occhio della testa, quasi 5 euro in più del prezzo normale che potresti trovare in una piazza, in un mercato vicino casa tua e quant’altro. Purtroppo, visti i rincari, vi sono alcuni prodotti che ne hanno risentito particolarmente e che, a causa dell0inflazione, sarebbe meglio non acquistare.

Se ti stai chiedendo quali sono, sicuramente ti diciamo la frutta e la verdura. Infatti, molti utenti ci hanno anche detto che vi sono alcuni prodotti che non stanno acquistando più e, soprattutto, sono passati a fare acquisti dal discount per limare le spese. Tra queste ve ne sono diversi che vi andiamo ad elencare: olio EVO, frutta ma in particolare fragole e ciliegie, gelati, verdura, pesce e salmone affumicato e, ancora, formaggi.

Conclusioni

Il motivo è proprio il prezzo che non fa altro che salire ed è arrivato davvero alle stelle, soprattutto per l’OLIO EVO.

Secondo i dati ISTAT, , il costo dell’olio EVO nell’Ue è aumentato del 50% all’inizio dell’anno, con una crescita del 45% nel nostro Paese.