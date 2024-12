Vuoi risparmiare sul riscaldamento e non sai come fare? Questa è la soluzione adatta a te per questo momento

Se vuoi risparmiare sul riscaldamento e non sai come fare, questa è la soluzione del momento: ecco di che si tratta

Sei pronto a risparmiare sul riscaldamento? Ecco la soluzione

Risparmiare sul riscaldamento è una delle pratiche più adatte a moltissimi di voi; abbiamo deciso, infatti, di proporvi una soluzione davvero innovativa: stiamo parlando delle tende termiche, ossia una soluzione intelligente e sostenibile per risparmiare sul riscaldamento domestico. Oltre a migliorare l’esigenza e l’efficienza interna della casa, aggiungono un tocco di stile agli ambienti.

Le tende termiche o tende isolanti, sono realizzate con materiali progettati per migliorare l’isolamento termico delle finestre e mantengono il calore interno durante l’inverno, mentre durante l’estate hanno la funzione opposta, ossia tendono a bloccarlo. L’effetto esterno non è assolutamente da scordare, infatti vengono progettate di vario colore e per vari tipologie di case. Le tende termiche, infatti, sono progettate per migliorare l’isolamento delle finestre e devono essere collocate parallelamente al telaio della finestra, evitando spazi vuoti.

Quando costano le tende termiche?

Se sei curioso di scoprire quanto ammonta il costo delle tende termiche, sicuramente questo varia e dipende dalla qualità del materiale e dal luogo cui vengono acquistate.

Solitamente il costo può variare dai 23-30 euro per una tenda di finestra standard, fino a 130-150 euro per modelli adatti a porte-finestre. Inoltre, essendo una soluzione unica da adottare anche l’estate, vengono considerate da molti versatili.