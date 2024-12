Migliorare la nostra giornata dipende solo da te: bastano questi consigli ed è fatta

Se vuoi migliorare la tua giornata, queste sono le abitudini da rispettare e da tenere d’occhio: ecco cosa devi fare

La mattina presto è sempre un momento complicato un po’ per tutti, tanto che non si riesce mai a svegliarsi di buon umore, proprio per via del fatto che dobbiamo affrontare i tantissimi mille problemi lavorativi, ma ci sono delle piccole azioni quotidiane che possono cambiare nettamente la nostra situazione. Tra tutte queste, senza dubbio, ve ne elenchiamo alcune che siamo sicuri potrebbero cambiare il vostro modo di vedere le giornate.

In ogni caso, se tutti sapessero affrontare la vita con un sorriso o sapessero svegliarsi in maniera calma e rilassata pensando che una nuova punta di vita li sta per cambiare per sempre, allora la vita potrebbe essere sicuramente migliore per tutti.

Vi sono pochi semplici passi da seguire, niente in particolare che, se seguiti costantemente possono migliorare la vostra giornata e possono fari sentire sicuramente migliori.

Se sei curioso di scoprirli, ti basta continuare la lettura al prossimo paragrafo: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

5 abitudini che ti cambiano la giornata: ecco quali sono

Tutto quello che devi fare per affrontare al meglio la giornata è sicuramente quello di progettare la sera prima com affrontare la giornata che viene. Basterebbe prendersi 2 minuti di tempo, disegnando come sarà la giornata successiva. Secondo lo scrittore Alex Soojung-Kim Pang, questa abitudine permette al nostro subconscio di pensare alle idee e ai problemi durante la notte senza sentirvi sopraffatti il giorno dopo.

Un’altra buona pratica è sicuramente quella di svegliarsi cinque minuti prima a per poter avere del tempo anche da dedicare al partner qualche minuto in più, rafforzando il lavoro di coppia. Un’altra buona pratica, è quella di farsi una buona doccia e terminarla 2 minuti prima con acqua fredda: secondo vari studi la doccia fredda provoca la contrazione dei vasi sanguigni e il rilascio di endorfine benefiche da parte del cervello che riducono lo stress.

Altre abitudini che ti cambiano la vita

E, ancora, tra le altre abitudini una potrebbe tornare utile quella di vedere la luce del sole di circa 5-15 minuti massimo.

L’ideale sarebbe meglio farla appena svegli: “I livelli di serotonina vengono incrementati dalla luce, migliorando l’umore e facendo capire al cervello che è ora di essere attivi”.