Gratta e Vinci, se vuoi tentare la fortuna questo non devi mai sceglierlo: ti fa perdere solo soldi

Gratta e Vinci, ce ne sono milioni ma questo è quello più sfortunato in assoluto: ecco perché ti fa solo spendere soldi

Molti dei nostri lettori, dopo aver consumato moltissimi soldi in cene e pranzi di Natale vorrebbero recuperare qualche soldo perso e cosa fanno? Tentano la fortuna con i famosissimi Gratta e Vinci. Non tutti però conoscono il trucchetto per evitare che si perdano soldi così facilmente: adesso abbiamo deciso di rivelarlo proprio i questo nostro articolo.

Dopo le festività natalizie e a ridosso del Capodanno, i lettori continuano a tentare la fortuna ma si dice che questa è bendata quindi la maggior parte delle volte ci mandano dei messaggi affermando che perdono sempre e si fa fatica a vincere una somma di denaro piccola o ingente.

Sei ti stai chiedendo come mai, questo dipende non solo chiaramente dalla fortuna ma anche da alcuni trucchetti che conoscono davvero in pochi ma che servono sicuramente per salvare il tuo portafoglio da comprare gratta e vinci che poi si rivelano a prescindere perdenti.

Se sei curioso di scoprire quali sono e quali dovresti evitare a prescindere, sei sulla strada giusta: continua la tua lettura nel corso del prossimo paragrafo.

Gratta e Vinci sfortunato: ecco perché non devi comprarlo

Bisogna sempre sottolineare che giocare e tentare la fortuna è un gioco quasi d’azzardo e bisognerebbe farlo con criterio rispettando le norme vigenti in materia, tanto che anche questo può causare dipendenza proprio come il fumo e l’alcol.

Detto ciò, però, quando si gioca un biglietto quello che bisognerebbe tenere presente è proprio la percentuale di vincita quindi vi sono alcuni grata e vinci che sarebbe meglio non acquistare proprio dato la loro bassissima percentuale. Se ti stai chiedendo quali sono, innanzitutto secondo Proiezionidiborsa, quelli che non andrebbero acquistati sono proprio i biglietti da 1 euro, in quanto è perdente p restituisce al massimo il prezzo iniziale.

Conclusioni

Al contrario, se acquisti i biglietti da 25 euro come “Vinci in Grande” con 1 biglietto hai un’alta probabilità di vincita pari al 4,03 che premia oltre il costo della giocata.

“New Sette e Mezzo” migliora leggermente le chance, con 1 biglietto ogni 10,10 che restituisce almeno 2 euro. Insomma, conoscere questi trucchetti ti fa non solo risparmiare sulla giocata ma anche avere molta più probabilità di vincita e così si tenta la fortuna in maniera piuttosto sana.