Se sei un vero amante dei test, questo fa al caso tuo: hai solo 5 secondi per trovare il numero nascosto

Se sei un vero amante dei test, allora hai 5 secondi per risolvere questa illusione ottica: ecco come devi fare

Molti dei nostri lettori sono sempre amanti dei test e dei quiz e amano risolverli e mettersi in gioco anche per allenare la propria mente attraverso dei semplici quiz che ti rubano pochi secondi della tua vita. Se sei un’amante di essi, questo fa al caso tuo: devi trovare il numero in più in soli 5 secondi, sei pronto per metterti in gioco?

Le difficoltà aumentano, ma è proprio questo il bello!Se sei un vero amante dei quiz, sai bene che per risolverli ci vuole tantissima concentrazione e un livello di attenzione che non è del tutto scontato. E’ bene, però, sottolineare, che i nostri test non hanno alcuna validità scientifica ma mirano semplicemente ad intrattenere e divertire i nostri lettori quando hanno pochi minuti di tempo.

Come si vede dalla prima immagine, il bello di questo test è quello di trovare il numero diverso da quello raffigurato in tutta la foto, il numero 8. Non è semplicissimo, alcuni dei nostri lettori per risolvere altri test ci hanno messo un bel po’ di tempo.

Ma qui, però , avete solo 5 secondi per poter trovare la soluzione: siete pronti? Ecco che diamo via al nostro super test.

Illusione ottica: pochi secondi per risolvere questo super test

Sei un’amante delle illusioni ottiche e ti piace metterti sempre in gioco? Allora questo è il test che fa proprio al caso tuo. Secondo molti studiosi, provare a giocare con alcuni quiz durante la pausa lavorativa migliora l’umore, il livello cognitivo di attenzione e concentrazione e mira a divertire anche gli utenti che spesso si trovano sopraffatti dal lavoro e dalle numerose regole da rispettare.

Siamo pronti, quindi, a donarti una boccata d’aria e regalarti momenti davvero gioiosi e ricchi di spensieratezza con i nostri super test. Obiettivo del giorno è quello di trovare il numero nascosto nella sfilza degli 8 presenti nella foto. Prima di dare via al test, ti invitiamo a concentrarti senza distrazioni lasciando per un secondo il proprio cellulare. Se hai fatto questo gesto allora sei pronto a questo nuovo test…. 3…2….1……VIA!

Soluzione

Come è possibile notare dalla foto, il numero diverso dagli 8 era proprio il 9 e si trovava proprio alla destra della fotografia.

Se hai rispettato i 5 secondi e lo hai trovato sei davvero un genietto. In caso contrario, invece, allora ti devi concentrare ed esercitare un po’ di più e poi potrai superare di gran lunga i tuoi amici.