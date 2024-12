Labbra gonfie e perfette, finalmente la svolta: ecco quanto costa farsi un filler dal chirurgo | Le cifre esorbitanti

Labbra perfetta con un bel filler? Allora ecco quanto ti costerebbe questo trattamento: non ci sono scusanti, i dettagli e le curiosità

La moda va e viene ma alcune regole diventano sempre essenziali per essere al passo con i tempi; una di queste è proprio quella del chirurgo plastico e delle classiche labbra perfette che tutte desiderano per far colpo sul proprio uomo: stiamo parlando del trattamento filler. Se sei curioso e sei pronto a regalarlo a tua moglie per Capodanno, al posto delle mutandine rosse, allora devi conosce il suo prezzo: ecco i dettagli svelati nel nostro articolo.

Avere le labbra carnose sono un must per la società moderna, il desiderio delle più giovanissime che desiderano già dai 16 anni avere delle labbra da sogno proprio per sorprendere i propri uomini, carnose al punto giusto ma perfette . Non tutti hanno la forma perfette, alcune le hanno troppo sottili e per raggiungere la forma carnosa hanno senza dubbio bisogno di un trattamento.

Se ti stai chiedendo di quale trattamento si tratta, ti diciamo subito che grazie alla nuova tecnologia si sta parlando del filler alle labbra. Nonostante ciò, però, molti desiderano si avere le labbra carnose ma che abbiano un effetto naturale e non a canotto come si suol dire.

Per far questo si deve senza dubbio ricorrere ai chirurgi plastici iscritti all’Ordine e non ad estetiste improvvisate senza titoli, ma soprattutto la domanda è la seguente: quanto costa? Siamo pronti a risponderti nel corso del prossimo paragrafo.

Filler alle labbra, quanto costa sottoporsi? Ecco la verità

Questo nuovo procedimento sopra descritto consente alle nostre donne di aver un effetto carnoso ma allo stesso tempo naturale, che abbia e crei un effetto armonioso senza alterare le proporzioni del viso o la forma delle labbra. Se non s ai di cosa si tratta, il filler alle labbra non è altro che una sostanza di riempimento, che può essere di origine naturale o sintetica, iniettata intorno al perimetro delle labbra o nella mucosa labiale per darle turgore.

Così avrai un effetto voluminizzante oltre che di appianamento delle piccole rughe e si possono dividere in 3 tipologie: biologici con acido ialuronico o sostanze naturali, semipermanenti più lunghi di 12-36 mesi e permanenti che, però, possono presentare un alto rischio d’insorgenza di reazioni allergiche e un alto rischio di errori gravi di cui te ne accorgi nel tempo.

Qual è il costo?

Per un filler alla labbra, è meglio sottoporsi da un medico specializzato in chirurgia estetica proprio per la sicurezza delle propria salute.



Il costo può aggirarsi tra i 250-800 euro, con una media di 500 euro.