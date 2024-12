Lenzuola, questo è il trucchetto per togliere la puzza di umido: se lo provi non ne potrai più fare a meno

Se non sai come togliere la puzza di muffa dalle lenzuola, questo è il metodo che non conosce nessuno: ecco i dettagli

Molto spesso i nostri lettori amano scoprire come fare a pulire, togliere puzze di umido o chiuso e tanto altro sempre inerente alla propria casa e alla faccende domestiche;; oggi, infatti, abbiamo deciso di rispondere ad una delle domande dei nostri utenti riguardo le lenzuola e la puzza di umido che qualche volta si crea: ecco come fare a toglierla definitivamente.

Il bucato è sempre molto difficile da ottenere, soprattutto di questi tempi dove fa freddo e le tue lenzuola si asciugano molto più lentamente del previsto. Infatti, l’eccesso di umidità la maggior parte delle volte tende ad appoggiarsi sul tuo bucato rendendolo sempre di cattivo odore e annullando la possibilità di lavaggio.

Anche la pioggia è uno dei fenomeni che non aiuta di certo a migliorare la situazione delle propria lenzuola, anzi la peggiora in termini di odori; proprio per questo abbiamo deciso di dire addio per sempre alla puzza di chiuso dalle proprie lenzuola e darvi un’idea che può migliorare di gran lunga la tua vita: sei pronto?

Andiamo a vedere insieme questi trucchetti che conoscono davvero in pochi ma migliorano la tua vita: ecco i dettagli e le curiosità.

Come togliere la puzza di umido dalle lenzuola?

Questa domanda è una delle più gettonate fra i nostri lettori e utenti, in quanto è uno degli obiettivi che si pongono da che fanno il bucato. Il bucato profumato come quello della mamma e della nonna è un poì il sogno di molti giovani ma non è proprio impossibile da realizzare, bisognerebbe solo conoscere i trucchetti che ti impediscono di averlo di cattivo odore: insomma nulla di impossibile.

Uno di questi, ad esempio, è un accostamento super efficace e che ti fa risparmiare anche molti soldi e denaro: sapone di Marsiglia e bicarbonato. Questi due prodotti insieme permettono di neutralizzare i cattivi odori e portare un profumo inebriante. Quello che dovete fare è versare 2 cucchiaini di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo della lavatrice e 1 cucchiaio di bicarbonato.

Un altro metodo

Tra gli altri rimedi che risultato parecchio efficaci vi sono anche aceto e bicarbonato che servono anche per ravvivare il colore dei vostri capi.

Puoi aggiungere una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice ed avviate il primo ciclo di lavaggio e successivamente aggiungere il bicarbonato e accendere al 2 lavaggio.