Basta abbuffate, questa è la routine da sostenere per i tuoi capelli: se la provi non ne potrai più fare a meno

Dopo le abbuffate di questo periodo è arrivato il momento di prenderti cura della tua pelle e dei tuoi capelli: ecco come

Molto spesso le festività natalizie sono meravigliose perché ci fanno sentire felici e in compagnia di chi amiamo, anche se le conseguenze per la nostra pelle e i nostri capelli sono quasi devastanti. Se ti stai chiedendo il motivo, questo può essere legato alle abbuffate di dolci e non solo che siamo abituati a fare proprio in questo periodo. Ma niente paura: a tutto c’è una soluzione.

I pranzi, le cenette, i brindisi e i vari dolcetti cominciano a leggersi sulla pelle e sulla salute del tuo capello allora c’è un problema, soprattutto se hai abbastanza esagerato. Ma nulla è perso e non c’è da preoccuparsi. Può capitare che in alcuni periodi dell’anno non si segua un’alimentazione perfetta e corretta e non si faccia attività fisica come si dovrebbe, anche se non saranno quei 3 giorni all’anno a cambiarvi la vita.

Se in generale ognuno di noi si prendesse sempre cura del proprio corpo, problemi non ce ne sarebbero. Anche se, alcuni lettori, ci hanno sottolineato di fare fatica a rispettare le regole ed è per questo che interveniamo noi con una soluzione semplice, rapida ma soprattutto naturale e che rispetta l’ambiente.

Sei pronta a scoprirla? Continua a leggere nel prossimo paragrafo, è lì che troverai la tua soluzione.

Beauty Routine post abbuffate: ecco cosa devi fare

Se sei stanco di pranzi, feste e brindisi vari, è arrivato il momento di prenderti cura della tua pelle con alcuni consigli beauty che ti cambiano la vita e ti fanno iniziare questo 2025 davvero alla grande. Sei pronta per scoprirli?

L’esperta Joanna Hakimova, facialist e biologa di Natural BioLifting a Milano ha spiegato: “Durante il periodo invernale, la pelle del viso è esposta agli aggressivi agenti ambientali, a partire dall’aria gelida. Si sommano i tipici “vizi” delle feste, come qualche bicchiere in più e un’overdose di zuccheri raffinati, che tendono a leggersi in viso sotto forma di gonfiori, impurità, o tendenza ad una maggiore produzione sebacea. Da qui, il bisogno di trattamenti detossinanti, regolarizzanti e illuminanti. Dopo una delicata detersione con un latte di pulizia ricco di acido ialuronico, applicate su viso e collo una maschera ristrutturante e illuminanti a base di acidi grassi, ceramidi e vitamine C ed E, perfette per il recupero immediato della pelle”.

Consigli

Se invece i tuoi capelli si presentano indeboliti, allora secondo l’esperta devi avere qualche attenzione in più.

Come consiglia, Matteo Orlando, hairstylist del salone Mastromauro di Milano: “L’ideale sarebbe applicare impacchi nutrienti almeno una volta a settimana per ripristinare il corretto livello di idratazione della chioma”.