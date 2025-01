Mal di gola e raffreddore ti stanno distruggendo: questi 5 rimedi naturali sono miracolosi | Provali e ti sentirai meglio

Mal di gola e raffreddore, questi sono i rimedi naturali che possono farti sentire meglio: i dettagli e le curiosità

Le festività natalizie sono quasi finite e con se portano mal di gola, raffreddore, febbre alta e la fatidica influenza che, soprattutto in questi periodo dell’anno sta distruggendo milioni di italiani. Le feste, ad alcuni dei nostri lettori sono sette rovinate proprio da questo problema e non si conosce ancora il rimedio. Proprio per questo ci siamo noi con le nostre super rivelazioni da provare subito: stiamo parlando di alcuni rimedi naturali che possono fare la differenza.

E’ davvero difficile uscire indenni da questa influenza, soprattutto a cavallo tra Dicembre e Gennaio, proprio perché gli sbalzi termici, le basse temperature e la varia esposizione a virus e batteri risulta essere parecchio alta e mette a dura prova le vie respiratorie causando disturbi che possono darci parecchio fastidio.

Prima di tuffarci con antinfiammatori e antibiotici ( a meno che no prescritti dal medico), è bene ricorrere per prima cosa ad alcuni rimedi naturali che, seppur banali per alcuni di voi, possono invece fare la differenza.

Attraverso degli studi scientifici, si è stabilito che questi possono cambiare la vostra vita e farvi sicuramente sentirvi meglio: sei pronto a scoprire quali sono? Continua la tua lettura.

Rimedi naturali contro l’influenza: ecco i più diffusi

Se ancora non hai trovato il giusto rimedio contro i malanni di questo periodo. per questo ci siamo noi a svelarti i classici rimedi della nonna che non passano mai di moda. Tra i tanti rimedi, sicuramente vi è quello del miele e limone, un classico che se mescolato può portare a rafforzare il sistema immunitario e ad alleviare il fastidio alla gola.

Un altro alleato contro il raffreddore e il mal di gola è senza dubbio lo zenzero, ingrediente frequente negli spray, le caramelle o compresse e sciroppi per i sintomi del raffreddamento. Può anche ridurre i sintomi del raffreddore, come congestione e mal di gola, grazie al suo effetto calmante sulle vie respiratorie. Un altro rimedio è proprio quello della camomilla che, secondo uno studio possiede effetti antinfiammatori che possono contribuire a ridurre l’irritazione della gola e migliorare la qualità del sonno.

Altri consigli

Uno studio condotto dall’ ’American Journal of Preventive Medicine ha dimostrato che fare gargarismi con acqua tiepida e salata può ridurre l’infiammazione e alleviare il mal di gola.

per risultati ottimali, ovviamente è sempre meglio consultare un medico, soprattutto se i sintomi sono persistenti.