Invito a cena, è buona educazione portare qualcosa ma cosa? la risposta che stavi cercando è solo questa

Se ti invitano a cena ma non sai mai cosa portare, allora è arrivato il momento di conoscere i dettagli: ecco le curiosità che ti cambiano

Uno dei problemi che i nostri lettori ci tendono sempre a sottolineare è proprio la possibilità di essere invitati a cena e di non sapere mai cosa è giusto o sbagliato portare. Nel corso del nostro articolo, proprio per le numerose richieste degli utenti circa questa domanda, abbiamo deciso di parlarvene apertamente dandovi anche dei consigli: siete pronti per scoprirli?

Quando solitamente si fa visita a qualcuno, la maggior parte delle persone usa portare qualcosa, un gesto che in gergo tecnico e antico viene definito “bussare alla porta”. C’e chi porta un fiore, una bottiglia di vino o dei dolci, gesto che viene visto come utile a definire che stiamo arrivando e la nostra presenza.

Molto spesso, però, il gesto potrebbe essere frainteso ed è proprio importante cercare di risolverlo al meglio rispettando le regole del galateo, che non sono proprio scontate. Questi regali sono capaci di dare un tocco personale all’incontro, e servono per definire il rapporto con il proprietario.

Ma qual è il miglior regalo davvero gradito agli occhi dei proprietari? Ve lo sveliamo noi nel corso del prossimo paragrafo.

Cosa portare in casa di qualcuno che ci invita? Ecco cosa dice il Galateo

La chef americana Ina Garten suggerisce di optare per un buon olio extra vergine d’oliva, un abitudine sana e concreta che sta prendendo piede porprio nel Regno Unito. Portare una buona bottiglia di vino, da la possibilità di far conoscere la nostra terra, in quanto rappresenta non solo un prodotto locale ma anche uno di quei prodotti più versatili e durevoli.

A differenza del vino che si consuma più rapidamente, l’olio si consuma lentamente e si ha più possibilità di di dividerlo e non corri il rischio che questo diventi brutto o acido come il vino. Il bon ton, quando ci si presenta ad una cena vuole che non bisogna presentarsi mai a mani vuote, senza esagerare. Tra le altre cose puoi anche regalare un libro, che sia un best seller o un volume di esposizione piacerà comunque.

Conclusioni

Tra le cose da evitare, invece, sono gli oggetti della casa che potrebbero non piacere, i fiori che potrebbero essere di poco gusto e preferire cose un po più pratiche.

Insomma, la prossima volta non deluderai i tuoi amici!