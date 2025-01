Depurarsi dalle tossine dopo le feste: questo è il metodo rivoluzionario svelato da un esperto

Basta sentirti abbuffata dopo le feste, queste è il metodo rivoluzionario che cambia tutto e ti fa sentire perfetta

Molto spesso i nostri lettori dopo le feste si sentono abbuffachiati e pienissimi di dolori, tanto che si trovano a dover fornire e chiedere una spiegazione circa il metodo sano ed equilibrato che li riporti in un corpo ben depurato. La domanda che ci pongono i ostri lettori è sempre la seguente: esiste un metodo per depurarsi dopo le feste? In questo articolo scoprirai come fare: ecco i dettagli e le curiosità.

Gli eccessi a tavola tra pranzi, cene, panettoni, pandori e dolcetti vari ci hanno fatto fare un bilancio davvero notevole: ogni persona che si rispetti ha mangiato oltre il 20% in più di quanto è abituato a fare spesso. Le conseguenze, però, non sono affatto arrivate in ritardo in quanto questo ha comportato pesantezza e senso di affaticamento soprattutto in molti mesi dell’anno ma soprattutto in questo mese, Gennaio.

Come sapete, proprio perché ci teniamo al vostro benessere vi illustriamo una soluzione proposta dall’antica scienza dell’Ayurveda a cui deriva una “ricetta” detox per rigenerare il corpo e ristabilire la calma mentale.

Depurarsi dopo le feste, la soluzione è arrivata a destinazione

L’obiettivo sano ed equilibrato di questo 2025 è quello di riprendere le vecchie e sane abitudini alimentari e cercare di depurare il corpo con un nuovo metodo ideato da Zeki Ayik, esperto Ayurveda della Daham Spa di Palazzo Dama, unp spazio nel cuore di Roma pensato per chi cerca un approccio olistico al benessere. L’obiettivo è proprio per chi cerca un rapporto tra benessere e per rigenerare corpo e mente.

Secondo Zeki, le tossine, definite Ama, sono la causa principale dei disequilibri e delle malattie. Inoltre, queste si accumulano proprio perché mangiamo e non solo. Ha spiegato che questo avviene : ” anche per effetto dello stress, dei pensieri negativi e di uno stile di vita troppo sedentario”.

Le parole del’esperto

Inoltre, Zeky ha anche aggiunto: “Se non eliminate, queste impurità possono rallentare il metabolismo, affaticare fegato, reni, intestino e pelle, e bloccare il naturale flusso di energia vitale. La soluzione è un percorso di depurazione che coinvolga corpo e mente, capace di restituire benessere e armonia”.

In conclusione ecco quale dovrebbe essere il detox da seguire: “Attraverso l’uso di ingredienti naturali e biologici, come oli essenziali purissimi, tisane speziate e prodotti a base di piante provenienti da coltivazioni biodinamiche, l’Ayurveda accompagna il corpo nella sua naturale capacità di eliminare le tossine e ritrovare l’equilibrio”.