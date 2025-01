Truffa ai danni di alcune vip: molte di loro hanno perso oro e soldi | Quello che è successo è raccapriciante

Molto spesso può capitare che i personaggi famosi possono essere facilmente raggirati ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Il successo è un’arma a doppio taglio, può farti felice e portarti in paradiso e può renderti la vita un inferno. I personaggi famosi soprattutto appartenenti al mondo dello spettacolo televisivo, radiofonico, musicale e quant’altro lo sanno bene e spesso sono stati oggetto di raggiro e truffa e, di conseguenza gli hanno fatto perdere molto oro e soldi.

Ultimamente, ai danni di alcuni personaggi famosi si è parlato di un raggiro che è costato caro in termini economici e non solo. Quando si viene truffati, tutto non gira solo intorno ai soldi che, dal punto di vista personale, possono essere facilmente recuperabili, quanto al punto di vista oggettivo. Quando qualcuno ti raggira, viola la tua autostima, la tua fiducia e ti lascia davvero con l’amaro in bocca.

Essere personaggi famosi e mettersi più volte al centro delle giornate può far avvicinare spesso questo tipo di situazioni che ci rendono davvero tristi e possono portare a delle conseguenze davvero orribili.

Andiamo a vedere insieme cosa è successo a questi due personaggi televisivi: stiamo parlando proprio di loro, ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Vip truffate, la loro vita è cambiata: ecco i dettagli

Tr ale vip truffate nel corso degli anni sicuramente possiamo fare il nome di Laura Efrikan, raggirata qualche tempo fa, ha raccontato tutto ai microfoni de La Vita in diretta. Nel corso dell’intervista la donna ha fatto il punto della situzione circa quello che ha dovuto affrontare.

Nel dettaglio ha confessato: “Sono stata vittima di una truffa e ci sono cascata perché qualcuno è riuscito a clonare la voce di mio nipote e a chiamarmi. Il mio finto nipote Jacopo mi dice che c’era un problema grave, che mio figlio (Marco Morandi, ndr) aveva comprato delle cose ma non aveva mandato il bonifico e si era messo nei pasticci. Nello stesso momento in cui ero al telefono, suona il cellulare e un’altra voce mi dice che mio nipote aveva ragione e che si partiva da un debito di 50.000 euro.

Conclusioni

E, ancora ha aggiunto: “Sono rimasta allibita e dissi che non li avevo in casa, risposi che avevo solo dei soldi messi da parte per donarli in Africa, erano 5.000 in tutto, mi dissero di darglieli con dell’oro, se l’avessi avuto. Io, spaventata, accettai e mi mandarono un ragazzo di colore – secondo me, hanno fatto apposta sapendo che da anni faccio beneficienza in Africa – e io non gli chiesi niente, ero proprio spaesata. La polizia, poi, mi disse che questo ragazzo non faceva parte della banda dei truffatori, era solo una pedina a cui era stata promessa una mancia. Un’esperienza terribile”.

Mnetre la giornalista Alda D’Eusanio è stata truffata da un sedicente avvocato della bellezza di 357.000 euro.