Paolo Bonolis, tutta la verità sulla fine dell’amicizia con Marco Salvati: tutta colpa della Bruganelli

Paolo Bonolis, la verità sulla fine del rapporto con l’autore Marco Salvati: ecco cosa è successo, i dettagli

Uno degli uomini che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo italiano con il suo talento e la sua voglia di emergere è proprio lui, Paolo Bonolis. Quest’ultimo ha cambiato letteralmente lo spettacolo proprio per via delle sue trasmissioni che, nonostante gli anni che passano, rappresentano un vero e proprio punto fermo della società Mediaset. Qualche tempo fa, però, è venuto fuori una discussione che ha lasciato un po’ tutti perplessi: andiamo a vedere di che si tratta.

Bisogna certamente dire che Paolo Bonolis è uno dei professionisti del settore e, nonostante nella vita aveva il desiderio di fare altro, è riuscito a seguire perfettamente ciò che la vita gli ha proposto: ossia quella di fare il conduttore. Il tutto è avvenuto quando ha accompagnato un amico ad un provino e alla fine è stato scelto lui: stiamo parlando proprio di 3…2..1… contatto, convinto da suo padre per via della paga.

Da quella trasmissione, infatti, ne sono susseguite tante altre tra cui Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Tira e Molla, il senso della vita e Avanti un altro, programmi che hanno cambiato la vita agli spettatori di tutta italia.

Qualcosa però è cambiata nella vita di Paolo ed è attribuibile alla fine dell’amicizia con Marco Salvati: andiamo a conoscere i dettagli.

Paolo Bonolis e la verità sula discussione con Marco Salvati

L’amicizia è uno dei valori più importanti nella vita delle persone, così come nella vita di Paolo Bonolis che ha creduto fortemente in questa e lo ha dimostrato più e più volte. Infatti, con Marco Salvati autore di numerose programmi tv del conduttore, le cose sono cambiate da un famoso incidente diplomatico a Formentera.

Nel dettaglio, proprio a 361 Lounge, Salvati ha deciso di fare una confessione e ha attribuito la colpa proprio a Sonia Bruganelli: “Sono la persona meno adatta a parlare della questione. È un fatto noto che non scorra buon sangue tra me e Sonia Bruganelli. È una cosa vecchia che è stata ritirata fuori. Lei disse che quando stava con il marito nessuno osava andarle contro. Io ho preso l’occasione per dire che non era stato così nel mio caso. Ho avuto un incidente diplomatico per una cosa successa a Formentera e ne ho pagate le conseguenze”.

Marco Salvati, le parole che mettono fine a tutto

Nel corso dell’intervista, Marco Salvati ha anche aggiunto: “Non voglio parlarne. Credo che lei, quello che lei vuol far vedere di sé, stia trovando la sua dimensione, ovvero stare davanti alle telecamere per un legittimissimo desiderio di non essere più la ‘moglie di’ ma Sonia Bruganelli”.

Infine, ha anche aggiunto sull’aamicizia con Bonolis: “Non è un mistero che da quando c’è stato quell’incidente, il rapporto si è raffreddato però confido che la vita ci riporti insieme dopo 20 anni di amicizia fraterna, un’amicizia bella che ha dato i suoi frutti, io spero allora che si possa tornare insieme almeno da colleghi”.