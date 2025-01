Alda D’Eusanio e la confessione in diretta televisiva: la giornalista vittima di raggiro

Alda D’Eusanio e una confessione davvero terribile in diretta televisiva: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle giornaliste che ha fatto parlare parecchio d se per via del suo talento smisurato, professionalità e chi più ne ha più ne metta è proprio lei, Alda D’Eusanio. Nonostante il suo essere carismatica, è finita più volte al centro del gossip per via di alcuni problemi avuti con Laura Pausini e per via di un raggiro davvero terribile che le ha cambiato la vita.

Il successo per Alda D’Eusanio arriva proprio negli anni Ottanta, proprio per la sua amicizia con Bettino Craxi poiché, ella a quei tempi era un’inviata di politica al Tg2. Infatti, nel periodo che va dal 1988 al 1992 ha condotto il Tg2 notte, passando poi all’edizione serale, fino alla conduzione di alcuni programmi di successo come Al posto tuo, nel 1999 che andava in onda su Rai2 ideato proprio dalla stessa.

Tra gli altri programmai, invece, risulta anche Batticuore , n pugno e una carezza, Qualcosa è cambiato e, nel 2008-2009 il talk show Ricominciare. Inoltre, recentemente è diventata anche opinionista al programma di Barbara D’Urso, Live-Non è la D’Urso. L’ultima esperienza è avvenuta al Grande Fratello Vip e che l’ha segnata per sempre per via di un affermazione ritenuta falsa dalla stessa protagonista, Laura Pausini, accusata dalla stessa di essere vittima di violenza.

Ultimamente, però, in diretta tv la donna ha raccontato cosa le è successo suscitando interesse della conduttrice tv.

Alda D’Eusanio, ecc la confessione in diretta televisiva

Nel corso della sua partecipazione ad uno dei programmi televisivi tra i più seguiti, La volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la bella Alda D’Eusanio si è lasciata andare ad un racconto che gli ha causato parecchio dolore, sofferenza e tristezza: la donna è stata vittima di un raggiro che le è costato carissimo, circa 350 mila euro.

Nel dettaglio, la giornalista ha raccontato: “Vittima di una truffa…Posso già dire la cifra? Alda D’Eusanio buon pomeriggio…Si è gelata la criminologa Anna Vagli…Truffare Alda D’Eusanio…” Ha poi aggiunto: “E’ stata truffata la cretina Alda D’Eusanio…Si diventa cretini e infatti uno si vergogna a raccontarlo proprio perchè uno si domanda: ‘Come ho fatto ad essere così stupida?’”

Le parole della criminologa

L criminologa ospite del programma della Balivo l’ha rassicurata asserendo: “Chi truffa va a innescare tutta una serie di desideri per cui la vittima ha bisogno…La vittima non è ingenua e stupida, ma è una persona umana…Le truffe sono l’inganno del cervello…”

Alda D’Eusanio ha spiegato al pubblico cosa è successo: “Un giorno a casa di un amico conosco un avvocato che offriva affari a tutti…Io gli ho solo detto che avrei voluto acquistare una casa per mio fratello…Dopo un anno si ripresenta offrendomi una casa all’asta di fronte alla mia…Sono andata pure a vederla…Gli ho quindi dato cash 357 mila euro…”.