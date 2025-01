Pane, fa davvero male come ci fanno credere da sempre? La risposta dell’esperto smorza tutti

Quante volte ti hanno fatto credere che il pane fa male e ti fa ingrassare? La verità è un’altra, ecco i dettagli

Molto spesso i nostri lettori sono sempre molto attenti alla forma fisica e a tutto quello che ne concerne, così come agli alimenti che bisogna consumare abitualmente. Alcuni dei nostri utenti, hanno posto la loro attenzione sull’alimento che sin dall’antichità è stato consumato dall’uomo ma che oggi è diventato un vero taboo: stiamo parlando del pane.

Questo è uno degli alimenti che ha segnato gli anni d’oro in cui hanno vissuto i nostro bisnonni, trisnonni, i nostri genitori e molto altro. Il motivo era proprio che questo alimento veniva consumato quando c’era la povertà e si cercava di mangiare solo quello per sfamerei intere famiglie con bambini.

Con il passare degli anni, però, i nutrizionisti ci hanno fatto spesso credere che consumare pane facesse male alla salute ma che soprattutto facesse prendere molto peso- Quello che non tutti sanno è che se mangiato correttamente, questo può assumere dei valori davvero incredibili.

Andiamo a vedere insieme cosa dice l’esperto a riguardo: ecco i dettagli e le curiosità annesse.

Pane, è corretto mangiarlo? Andiamo a scoprire la verità

Nonostante per anni il pane è stato oggetto di fama sbagliata, in quanto definito come uno degli alimenti ricchi di carboidrati che ci fanno ingrassare, qualcosa ultimamente è andato storto e si è scelto di far rispondere alla domanda proprio ad un esperto che sicuramente ne conosce molto più di noi, riguardo il consumo di questo.

Claudio Frason, nutrizionista, ci ha voluto spiegare che se consumato con moderazione fa benissimo al nostro organismo: “l pane è un’ottima fonte di carboidrati complessi, essenziali per fornire energia al nostro organismo. Inoltre, contiene fibre che favoriscono la digestione e aumentano il senso di sazietà, aiutandoci a mangiare meno durante il pasto”.

Quale pane scegliere?

Proprio perché sul mercato esistono diversi tipi d pane, quello migliore da scegliere è il pane integrale oppure quello su multigrano.

Infatti, il dottore afferma: “Il pane integrale è più ricco di fibre rispetto a quello fatto con farine raffinate come la 0 o la 00. Le fibre non solo migliorano la digestione, ma aiutano anche a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo i picchi glicemici”. La quantità, invece, deve essere d circa 50-70 grammi al giorno evitando di mangiarlo insieme a condimenti ricchi di grassi o zuccheri, come burro o marmellata.