Chi l’ha detto che gli avanzi li devi gettare?! Questo è il metodo anti spreco che ti salva il portafoglio

Avanzi delle festività natalizie, chi l’ha detto che queste vanno gettate? La soluzione è solo questa, ti sta per salvare la vita

Quante volte i nostri lettori, dopo aver vissuto le festività natalizie a pieno ci rimangono una quantità smisurata di cibo fra cui lenticchie, panettoni, pandori, spumante, frutta secca e chi più ne ha più ne metta, cosa che non sappiamo proprio cosa farcene: vi è sempre un modo per evitare e dire addio agli sprechi cercando di utilizzarli nella maniera più consona possibile. Siete davvero pronti a seguirci per scoprire i dettagli? Ecco la verità che in pochissimi conoscono.

Gli avanzi, soprattutto tra il cenone di Natale quello di Capodanno e l’Epifania sono davvero tantissimi, e alcuni alimenti sono davvero facili da recuperare per evitare che finiscano nei rifiuti, altri, invece, sembrano destinati inevitabilmente alla spazzatura.

Proprio per questo, esistono delle ricette che chiameremo anti spreco che ti salvano il portafoglio, ti liberano spazio e ti rendono la vita sicuramente migliore.

Nel prossimo paragrafo ti sveleremo i segreti che in pochissimi conoscono ma ti salvano la vita nel vero senso della parola: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità.

Avanzi delle festività, ecco come utilizzarli

Se hai una quantità infinita di cibo nel to ripostigio e, finite le festività non ti resta che fare spazio perché ne hai davvero bisogno, allora è arrivato il momento di svelarti dei piccoli trucchetti. Se si tratta di pandoro o panettone, ad esempio, con il pandoro potreste ricreare dei veri e propri tartufi, mentre con entrambi puoi creare persino dei budini. Non è finito qui: puoi anche creare toast alla francese con il panettone o il pandoro al tiramisù di panettone in barattolo.

Un altro elemento chd risulta sempre avanzare dopo le festività è sicuramente la frutta secca, noci, nocciole e pistacchi potrebbero essere usati per fare un buonissimo torrone. Se, invece, gli avanzi dello spumante sono un grande classico nella tua abitazione, allora questo potrebbe essere usato in un risotto allo spumante oppure una deliziosa zuppa di cipolle francese vegan.

Addio sprechi

Per dire addio allo spreco, allora per quanto riguarda le lenticchie, puoi creare dei burger vegetali o delle polpettine.

Se ti stai chiedendo se si possono congelare gli avanzi, la nostra risposta è ni; se alcuni cibi cotti potrebbero essere congelati, quelli dolci si potrebbe dire che non è il caso poiché non possono essere congelati per una seconda volta.