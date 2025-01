Capelli lucenti, risciacquarli sotto l’acqua fredda li rende lucenti? Parla l’esperto e rivela tutto

Se ti stai chiedendo come avere capelli lucenti senza troppi problemi e prodotti, questo è quello che ha rivelato un esperto

Le ragazze di oggi sono sempre più affascinate da una chioma sana, bella e lucente e non sanno proprio come fare a realizzare questo sogno per quanto riguarda i propri capelli. E’ strano ma quando camminiamo lungo le strade della nostra città, siamo sempre pronti a notare i cartelloni pubblicitari di queste splendide ragazze con capelli a dir poco curati, ma come mai questo avviene? In questo articolo vi sveleremo come fare ad avere una chioma lucente senza spendere troppi soldi in prodotti che sono disponibili sul mercato.

I nostri lettori sempre attratti al proteggere la salute del proprio cuoio capelluto con l’obiettivo di renderlo bello e lucente, spesso si informano proprio sui portali per capire quali sono i trucchetti e consigli che partono ad esempio dall’alimentazione sana e dal mangiare determinati tipi di alimenti, frutta e verdura.

Il moto per vederli sempre sani e lucenti potrebbe essere davvero il digiuno intermittente oppure le conseguenze sono disastrose per la nostra cute?

Molto spesso abbiamo sentito parlare anche di risciacquare i capelli sotto l’acqua fredda per renderli lucenti, è una cosa più o meno fattibile? Andiamo a scoprire insieme le conseguenze attraverso l’aiuto di un esperto.

Capelli lucenti, questo metodo cambia tutto: ecco di che si tratta

Abbiamo sentito parlare, come accennato nel precedente paragrafo, di prendersi cura dei propr capelli e della propria cute proprio attraverso il risciacquo con acqua fredda. Infatti, molti sostengono che con questo metodo i capelli diventano più lucenti, belli, sani e forti. A svelare nel dettaglio se questa procedura è davvero reale ci pensa proprio il Prof della Fisica che ci piace, Vincenzo Schettini.

L’uomo ha provveduto a fare il test proprio su ste stesso rivelando: “Una questione di fisica. Lo strato più esterno dei capelli, detto cuticola, è formato da cellule piatte che si sovrappongono, quasi a creare la struttura di una pigna. Mentre l’acqua calda fa sollevare queste cellule, rendendo i capelli più porosi, e dunque più inclini a trattenere acqua, quella fredda le fa chiudere, rendendo la struttura dei capelli più omogenea“.

Conclusioni

In conclusione, l’esperto della fisica risponde al quesito se è giusto lavare i capelli con l’acqua fredda o calda.

Nel dettaglio ha confessato: “L’importanza è non usare acqua troppo calda . Sarebbe bene impiegare acqua tiepida per rimuovere lo sporco, stimolando di meno l’apertura delle cuticole, e fare poi un ultimo risciacquo con acqua fredda“.