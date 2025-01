Pulire l’argento, questo è l’unico metodo che funziona: bastano 2 ingredienti che abbiamo in dispensa

Se non sai come fare a pulire l’argento e tutto ti crea un forte disagio, niente paura, basta questo trucchetto: ecco di che si tratta

Moltissimi dei nostri lettori amano ricordare i propri cari proprio con i loro accessori di argento che hanno sempre accompagnato la propria casa e lasciano trasparire quanto sono legati a quegli oggetti così preziosi ma che hanno un solo e unico problema: la pulizia. I lettori ci chiedono se esiste un metodo per poterli pulire in maniera definitiva: ecco la soluzione a tutto questo.

Come sappiamo l’argento è un metallo prezioso e viene spesso usato per gioielli, oggetti decorativi e utensili da tavola ma ha un unico problema: tende ad oscurirasi nel tempo e ossidarsi perdendo quindi il suo splendore originale. Bisogna cercare sempre un metodo per preservare il suo splendore perché l’argento tende a far splendere di conseguenza anche la nostra casa.

Il processo di ossidazione che è del tutto naturale fa si che questo argento si annerisce e perde la sua lucentezza. Anche il contatto con sostanze e prodotti chimici non adatti possono creare seri problemi favorendo le macchie scure in superficie.

Per fortuna a questo problema esistono metodi naturali che ci portano alla risoluzione: andiamo a scoprire insieme di che si tratta e come facciamo a risolverlo una volta per tutti.

Pulire l’argento, questo è il metodo naturale che pochi conoscono

Se stai cercando un metodo naturale che ti porta all’addio dell’annerimento dell’argento, questo è il momento giusto per scoprire quali sono i prodotti da usare dimenticandoti i prodotti chimici che spesso ci servono sul mercato. E’ bene dirvi che per mantenere l’argento splendente come un tempo dobbiamo effettuare una pulizia costante, delicata e frequente.

Tra i metodi che ci sentiamo di consigliarvi, sicuramente rientra il bicarbonato e alluminio che risultano essere entrambi ottimi pulitori naturale non abrasivo per l’argento in quanto combinano le loro sostanze chimiche. Per far si che funzioni devi mescolare una parte di bicarbonato di sodio con tre parti di acqua per creare una pasta, strofinare delicatamente con un panno e poi immergi nell’acqua l’argento posizionando l’alluminio in una bacinella.

Conclusione del procedimento

Lascia in ammollo l’argento per qualche minuto consentendo all’alluminio di agire all’ossidazione.

Dopodiché risciacqua con acqua pulita e asciugalo accuratamente con un panno morbido. Il rpoblema sarà sicuramente risolto, il tuo argento tornerà come nuovo.