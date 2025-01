Attenzione a questi prodotti ai supermercati: sono i più zuccherati in assoluto | Per alcuni on ci crederesti mai

Attenzione ai prodotti nei supermercati che sembrano sani ma sono ricchi di zuccheri: ecco di che si tratta

Uno dei momenti più belli d tutta la giornata è sicuramente quando arriviamo a casa, dopo una giornata di stress lavorativo e di solito routine quotidiana che ci costa cara la nostra tranquillità. Nel corso della nostra vita, infatti, quando andiamo al solito supermercato, cerchiamo sempre di evitare prodotti che costano troppo e di risparmiare quanto possibile.

Quello che spesso tendiamo a dimenticare è proprio il fatto che dobbiamo guardare i valori nutrizionali scritti dietro ogni prodotti perché potrebbero essere ingannevoli. Quante volte abbiamo sentito parlare di prodotti identificati come “Proteici” o “Zero zuccheri” e guardando gli ingredienti e valori nutrizionali si sono identificati come prodotti con maggior numero di grassi rispetto a quelli normali?

Per il consumatore, soprattutto il prezzo è importante come lo sono anche i vari prodotti cui tendiamo ad acquistare poiché riteniamo siano più salutari e costino davvero di meno. Ma è davvero così ?

Nel prossimo paragrafo, vi parleremo di alcuni prodotti che non si rivelano affatto sani come crediamo: andiamo a vedere il motivo, ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità che ci lasciano tutt’oggi perplessi.

Prodotti economici, sono davvero salutari come ci fanno credere?

Nel corso della nostra vita, il principio per cui è basata la nostra spesa è proprio il fatto di voler risparmiare comprando prodotti che pensiamo siano salutari ma in realtà nascondo molto, soprattutto in termini di valori nutrizionali in quanto possono essere ricchi di zuccheri. Foodwatch affronta il problema dello zucchero aggiunto nei prodotti venduti nei supermercati e scopre che su oltre 400 prodotti analizzati contengono spesso più zucchero della media, mentre quelli più costosi contengono meno zucchero.

Lo zucchero è contenuto principalmente in alcuni prodotti a marchio del distributore a basso costo come piselli, maionese e fette biscottate. Foodwatch con un’analisi lo ha fatto basandosi su 3 catene Auchan, Carrefour, Coopérative U, E. Leclerc e Intermarché e ha stabilito: “La stragrande maggioranza dei prodotti più economici sono molto più dolci di quelli più costosi, e i prodotti a marchio del distributore sono i primi ad essere colpiti . Un mercato a due velocità che consente solo a chi ha i mezzi di accedere a prodotti più sani”.

Conclusioni

L’85% dei prodotti analizzati contengono zuccheri aggiunti e non si tratta di prodotti dolci ma anche in quelli in cui non dovremmo trovarli.

Tra questi: sandwich e pane bianco, arachidi, pizza, cordon bleu, fette biscottate e pane in cassetta oltre anche al pesto. Faccimo attenzione ai valori nutrizionali.